Гороскоп на тиждень з 2 по 8 липня

Тижневий гороскоп для всіх знаків зодіаку з 2 по 8 липня 2018 року.

Гороскоп на тиждень має два вас багато порад і передбачень від зірок.

До речі, подивіться секрети для кожного знака зодіаку, як досягти успіху, читайте – тут.

Гороскоп для Овнів

Любов для вас буде не головною темою тижня, від особистого життя можуть відволікати серйозні практичні цілі або інтенсивне дружнє спілкування.

Найкращий варіант, якщо ваша кохана людина є для вас ще й найкращим другом, тоді багато ваші мрії і надії можуть збутися завдяки спільним старанням.

Приємні сюрпризи можливі у кінці тижня.

Гороскоп для Тельців

Не будь впевнений у тому, що навколишній світ без тебе не обійдеться. Ще й як обійдеться, правда, недовго.

Так що опусти трохи свою задертою голову і подивися на оточуючих не гордовито, а з посмішкою.

Потрібно уникати великих скупчень людей, оскільки збільшений ризик отримання травм від необережності сторонніх осіб.

Тобі потрібно зрозуміти, що зовнішність кожної людини індивідуальна.

Не намагайся бути схожим на своїх друзів або на фотографії моделей з модного журналу.

Гороскоп для Близнюків

Непоганий період, ви можете не бути занадто енергійними, але зросте витривалість і дисципліна, яка дозволить вам вести більш здоровий спосіб життя.

Це вдалий час для проведення раніше запланованих оздоровчих процедур, дієт, лікувальних курсів.

У цей період особливо потрібно збалансоване харчування, оскільки може позначитися нестача вітамінів в організмі.

У зоні ризику також кроветворна і кісткова системи, можуть бути травми кісток і хвороби зубів.

Гороскоп для Раків

Цього тижня ти здатний на божевільні вчинки. Спочатку накоїш що-небудь таке, а потім решту тижня будеш чекати, коли ж піде розплата.

Але зірки на твоєму боці, покарання омине тебе. Тому з цієї пригоди ти вийдеш без втрат: лаятися ніхто не буде.

Не звертай увагу на скептиків і песимістів, вигадують проблеми у всьому навколо.

Подумай про майбутні вихідні – ця думка допоможе тобі дістатися до закінчення робочого тижня.

Фортуна буде з тобою весь цей період.

Гороскоп для Левів

Намагайся використовувати будь-яку можливість, щоб поговорити з людьми з ділових питань, навіть якщо у тебе на це підуть останні сили.

Може, час згадати про дітей, їм просто необхідні твоя увага і ласка. Сходи з ними в парк розваг, нехай трохи побігати, та й тобі не завадить скинути трохи твій скажений ритм.

Планети повідомляють тобі, що ці дні ознаменовані сплеском твого чарівності.

Гороскоп для Дів

У цей період ви більше схильні приймати любов, а не віддавати її. Вам захочеться, щоб вас частіше розважали і сильніше дбали про вас, щоб вам яскраво демонстрували свої почуття.

Ще у вас може проявитися тяга до таємничості, особливо в особистих стосунках, ви можете активно вдавати з себе людину-загадку, а можете і просто приховувати свої любовні романи від оточуючих.

Можливо, вам доведеться приховувати свої проблеми в любові і сімейних відносинах, які можуть проявитися ближче до кінця тижня.

Гороскоп для Терезів

Зірки рекомендують провести ці вихідні далеко від життєвої суєти. Найкращим буде влаштувати романтичний вечір з коханою людиною.

Май на увазі: всі твої вчинки в цей період легко можуть повернутися бумерангом проти тебе, якщо ти не прислухаєшся до настрою близьких.

Протягом тижня небажано мати справу з фінансовими операціями.

Постарайся не зробити помилок. Всі рішення ретельно обмірковуй і зважуй.

Гороскоп для Скорпіонів

В цілому непоганий час для вас, особливо якщо ви володієте емоційно-психічною стійкістю, умінням пристосовуватися до різних ситуацій і різним людям.

В іншому випадку неприємні звістки або стресові ситуації можуть погано вплинути на здоров’я, особливо на стан судинної системи і загальну працездатність.

Хвороби можуть проявлятися несподівано.

Гороскоп для Стрільців

Може щось сильно змінитися у вашому житті через випадковості або непізнані вами закономірності.

Але, якщо спробуєте зрозуміти, чому якісь речі постійно з вами відбуваються, у вас з’явиться можливість управляти подіями свого життя і не боятися фатальних випадків. Цього тижня можливі осяяння, що дозволяють поглянути на навколишнє вас життя під незвичним кутом.

Це непоганий час для езотеричних практик, розгадування таємниць.

Гороскоп для Козерогів

На роботі вас дуже цінують і прислухаються до вас, адже саме від вас виходить переважна кількість оригінальних і новаторських ідей.

Енергія, спрямована в робоче русло, допомагатиме розвитку вашої особистості.

У другій половині тижня постарайтеся терпиміше ставитися до оточуючих і не вступати в конфронтацію з колегами.

У кінці тижня рекомендується поглибити знання у вашій сфері діяльності, звернути увагу на професійну літературу, тому що зараз навчання буде даватися особливо легко і згодом дасть свої плоди.

Гороскоп для Водоліїв

Ти з легкістю приділиш вільний час дітям. І, в результаті, це доставить тобі задоволення. Постарайся не ризикувати фінансами, беручи участь в азартних іграх або капіталовкладеннях.

Надії на допомогу з боку близьких не виправдаються. Все в твоїх руках. Найважливіше в одязі – зручність і стиль.

Зірки рекомендують ставитися спокійно до всього, що буде відбуватися в понеділок або середу. Будь стриманішим, терпимішим, постарайся вислуховувати людей, не перебиваючи їх.

Відбулися в цей період зустрічі з рідними і близькими або старими приятелями принесуть тобі масу нових вражень і ідей.

Намагайся примиритися з людьми, з якими виникли розбіжності.

Гороскоп для Риб

He найкращий час для зміцнення добробуту, навпаки, можливий витік коштів, втрата деяких можливостей у справах і кар’єрі.

Треба перечекати хоча б до наступного тижня і не робити занадто великої активності, спрямованої на збагачення.

Чим тихіше ви себе ведете, тим прихильніші до вас будуть люди, від яких залежать ваші доходи.

Фінансовий успіх можливий в медицині, езотериці, діяльності, пов’язаній з секретністю.