Івана Купала 2018: дата, обряди і традиції

Івана Купала ніколи не змінював своєї дати – з року в рік він настає з ночі 6 липня і закінчується 7 липня.

Івана Купала – стародавнє свято східних слов’ян, присвячене літньому сонцестоянню.

У цей день прийнято гадати на судженого, тому незаміжні дівчата з особливим трепетом чекають купальську ніч.

Традиції та обряди

На сході сонця слід умитися або викупатися у річці. Ця процедура змиє всі захворювання з тіла, прибере прищі, зміцнить імунітет;

Ця процедура змиє всі захворювання з тіла, прибере прищі, зміцнить імунітет; Щоб позбутися від тарганів, павуків та інших комах, що мешкають у квартирі, потрібно окропити ранковою росою стіну , ліжко, кути і підлогу будинку;

, ліжко, кути і підлогу будинку; У ніч на Івана Купала дівчата ходили в ліс збирати лікарські трави і квіти. Знахарі переконані, що в цей період кожна рослина наповнюється незвичайною силою , здатною вилікувати від багатьох захворювань. Особливим попитом користувалися деревій, звіробій і ромашка;

, здатною вилікувати від багатьох захворювань. Особливим попитом користувалися деревій, звіробій і ромашка; У цей день прийнято було збирати квіти для ворожіння. Знайшовши квітку, дівчина клала її під подушку. Якщо бутон розпустився, це до швидкого заміжжя, а зів’ялий говорив про те, що дівчина не вийде заміж цього року;

Плели вінки, які пускали по воді. За традицією потрібно було назбирати 12 різних видів рослин і з них зробити вінок. Якщо він потоне – дівчина не вийде заміж в цьому році, якщо відплив від берега – наречений ходить зовсім близько;

За традицією потрібно було назбирати 12 різних видів рослин і з них зробити вінок. Якщо він потоне – дівчина не вийде заміж в цьому році, якщо відплив від берега – наречений ходить зовсім близько; Як тільки сонце сідало, молодь розпалювала величезне багаття. Тримаючись за руки, вони стрибали через нього. Якщо молоді люди “подолали перешкоду” не розтискаючи рук, значить судилося їм бути разом, а якщо навпаки – пара скоро розлучиться.

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До речі, Факти ICTV пропонують вам перевірити, наскільки добре ви знаєте традиції та обряди, які супроводжують один з найзагадковіших слов’янських свят – Івана Купала.

ФОТО: Рixabay