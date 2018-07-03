Atlas Weekend 2018: розклад фестивалю

Atlas Weekend 2018 відбудеться у Києві на ВДНГ і триватиме 6 днів – з 3 по 8 липня. На його сценах виступлять більше 200 артистів.
На Atlas Weekend працюватиме майданчик для найменших фанатів фестивалю.
Дитячий майданчик буде доступний для відвідування всі дні фестивалю. Графік роботи – з 12.00 до 21.00. Для дітей до 12 років вхід у супроводі батьків – безкоштовний.
Читайте: Atlas Weekend в Києві: квитки, програма і безкоштовний вхід
Перший фестивальний день буде безкоштовним. За абонемент на всі дні доведеться заплатити 2100 грн.
Також скоро з’явиться інформація про те, як фестиваль планує розважати гостей крім музики.
Факти ICTV з нетерпінням чекають цієї події та зібрали для вас найбільш повне розклад фестивалю.
3 липня – День української музики
- Tayanna
- СКАЙ
- Марія Чайковська
- Біла Вежа
- Kozak System
- Громадянин Топінамбур
- Фелікс Шиндер
- The Hypnotunez
- Kira Mazur
- KARNA
- LETAY
4 липня
- Martin Garrix
- Tom Odell
- Skillet
- Lost Frequencies
- Epica
- 5’nizza
- Листи N
- Panivalkova
- Елізіум
5 липня
- LP
- Nothing But Thieves
- Kreator
- WhoMadeWho
- Betraying the Martyrs
- РіапоБой
- Vivienne Mort
- Animal ДжаZ
- Kadnay
- Порно фільми
- Morphine Suffering
- Tequilajazzz
- АННА
6 липня
- Eskimo Callboy
- Kadebostany
- Сергій Бабкін
- ДахаБраха
- Mujuice
- The Gates
- Dakh Daughters
- Пасош
- Oy Sound System
- ЕЁ
7 липня
- The Chemical Brothers
- Бумбокс
- O. Torvald
- Луна
- Пошлая Моллі
- Кровосток
- Артем Пивоваров
- Yanix
- Нейромонах Феофан
- Дай Дарогу!
- YARMAK
- Brunettes Shoot Blondes
8 липня
- Placebo
- Infected Mushroom
- Lacuna Coil
- Антитіла
- ЛСП
- Face
- Louna
- Курган і Agregat
- Wildways
- Нерви
- Один в каное
- BAHROMA
- Сансара
- GIGA1
Раніше Факти ICTV публікували фінальний лайн-ап Festival Park 2018.