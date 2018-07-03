Гороскоп на сьогодні, 3 липня

На цей день ще не варто планувати важливі починання та глобальні рішення.
Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.
Бажано присвятити час навчанню, особливо добре можуть сприйматися астрологія астрономія.
Фізичні навантаження будуть вельми до речі.
Сприятливо приділити увагу питанням здоров’я, доречні процедури по омолодженню.
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Якщо є необхідність, добре сьогодні розміщувати рекламні оголошення, займатися різними оповіщеннями.
Не варто планувати вирішення питань, пов’язаних з роботою чи фінансами. Також питання судові та різного роду прояви негативу адекватно сприйняті не будуть.
Сприятливо: стрижка волосся.
До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на липень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.