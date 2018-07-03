Обережно, листування на Gmail можуть читати сторонні

Сторонні розробники і співробітники Google можуть читати листування в пошті користувачів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Google знову підозрюють у порушенні конфіденційності особистого листування своїх користувачів.

У 2017 році компанія пообіцяла перестати збирати дані з вхідних листів в Gmail для персоналізації реклами, але повідомлення користувачів як і раніше проглядаються. На цей раз це робить не тільки сам Google, але і розробники сторонніх додатків.

При цьому, надаючи третім особам доступ до поштових акаунтів користувачів, Google майже не стежить за тим, яким чином і для чого використовуються отримані дані.

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Нагадаємо, що пости 14 мільйонів користувачів Facebook, які були опубліковані в “закритому” режимі, виявилися в загальному доступі через помилку компанії.

Після цього скандалу головний виконавчий директор Facebook Марк Цукерберг дав свідчення перед членами Конгресу США.

ФОТО: Рixabay