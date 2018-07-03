PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Обережно, листування на Gmail можуть читати сторонні/

Обережно, листування на Gmail можуть читати сторонні

Сторонні розробники і співробітники Google можуть читати листування в пошті користувачів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Google знову підозрюють у порушенні конфіденційності особистого листування своїх користувачів.

У 2017 році компанія пообіцяла перестати збирати дані з вхідних листів в Gmail для персоналізації реклами, але повідомлення користувачів як і раніше проглядаються. На цей раз це робить не тільки сам Google, але і розробники сторонніх додатків.

При цьому, надаючи третім особам доступ до поштових акаунтів користувачів, Google майже не стежить за тим, яким чином і для чого використовуються отримані дані.

Читайте: Вкрали персональні дані? Що робити та як себе захистити

Нагадаємо, що пости 14 мільйонів користувачів Facebook, які були опубліковані в “закритому” режимі, виявилися в загальному доступі через помилку компанії.

Після цього скандалу головний виконавчий директор Facebook Марк Цукерберг дав свідчення перед членами Конгресу США.

ФОТО: Рixabay

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка