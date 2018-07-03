Плануй відпустку онлайн: підбір туру через інтернет-сервіси і корисні додатки

Де порівняти ціни туроператорів, вигідно підібрати тур і як зібрати всю інформацію в одному додатку? Для тих, хто збирається у відпустку, Факти ICTV публікують підбірку сервісів, які покликані допомогти просто і недорого купити тур онлайн.

Підбір туру може перетворитись на справжню проблему і відняти купу часу. А в сучасному світі з його шаленим ритмом життя ми не завжди можемо собі це дозволити.

Вдало підібраний тур – запорука хорошої відпустки.

Коли нема часу довго сидіти в турагенстві та обирати місце для відпустки на допомогу приходять он-лайн сервіси по бронюванню турів. Тут є можливість обрати саме те, що цікавить туриста, порівняти ціни, спокійно зважити всі за і проти без набридливих нав’язувань менеджера.

У європейських країнах в середньому 50% турів бронюються онлайн, в Україні ж ця статистика значно нижча – близько 1%. Факти ICTV розповідають про п`ять українських платформ з онлайн-бронювання турів.

TripSee

TripSee – це український сервіс для онлайн-бронювання турів. Користуватись ним максимально просто – варто лише обрати тур та оплатити його, не відходячи від свого комп’ютера.

Сервіс представляє путівки за актуальними цінами туроператорів. Щодня на ресурсі оновлюються гарячі тури та спеціальні пропозиції на деякі готелі. Актуальні ціни сервісу – Туреччина на двох від 11 тис грн, Єгипет – від 12 тис грн, Болгарія – від 7,5 тис грн.

Покупки на сайті максимально безпечні. Після бронювання туру кошти на банківській карті лише блокуються, а вже після підтвердження туру оператором, списуються з карти. В якості підтвердження бронювання клієнт отримує електронний ваучер, який підтверджує право на авіапереліт, страховку, трансфер та номер у готелі.

Усі необхідні для подорожі документи будуть доступні в особистому кабінеті на сайті та відправлені на електронну пошту.

Farveter

Туристичний агрегатор має базу більш ніж 30 туроператорів, що дозволяє порівняти ціни на один і той самий тур у різних операторів та обрати найкращий варіант. На онлайн-вітрині представлено близько 25 мільйонів турів – від бюджетних подорожей до відпусток преміум-класу.

Для того, аби обрати тур, слід вказати лише місце подорожі, бажану дату, кількість ночей та осіб, а також категорію готелю.

Сайт видасть найкращі варіанти. Забронювати те, що припало до смаку, можна миттєво. Туристичний сайт співпрацює з сервісом Mastercard та при оплаті карткою повертає на рахунок 5% від вартості покупки.

Також сервіс Farveter має канал у Telegram, де регулярно публікують найвигідніші тури. Наприклад, поїздку в Італію на 7 днів зі сніданками за €215, або у Грецію від €305. Серед популярних горячих турів – відпочинок в ОАЕ за €550, Черногорія за €515.

Misto travel

В базі сайту 20 найкращих туроператорів України. Ціни на тури завжди актуальні. На сайті представлена вичерпна інформація по турам, опис готелів та відгуки туристів з авторитетних ресурсів tripadvisor і tophotels.

Для бронювання варто лише внести передоплату у розмірі 15% від вартості туру. Така операція цілком безпечна. Гроші з карти не знімаються, а тимчасово блокуються. Тільки після того, як туроператор підтвердить тур, гроші спишуться.

Потім туристу нададуть унікальний номер, за яким він зможе перевірити бронювання на офіційному сайті туроператора. Після того, як клієнт переконається, що тур підтверджено і заброньовано, він може перевести решту грошей безпосередньо на рахунок туроператора. Усі документи висилаються на електронну адресу.

На сайті представлено багато бюджетних варіантів відпочинку. Зокрема, Болгарія від €179, Туреччина від €221, Чорногорія від €234, Кіпр від €254.

Putevka.ua

Putevka.ua допоможе забронювати тур онлайн без зайвих походів в офіс. Особливість цієї платформи в тому, що вона пропонує тури від провідних туроператорів не лише України, а й Росії та Білорусії.

Це значно поліпшує пошуки найвигіднішої пропозиції. Адже, наприклад, тури на Шрі-Ланку іноді на 30-40% дешевше з вильотом не з Києва, а з Мінська. Щодня на сайті пропонують близько 5 млн турів у різні куточки планети. Популярністю користуються тури у Єгипет від $593 на двох, та у Туреччину від $480.

Спосіб оплати такий же як і на інших сайтах – гроші заморожують на вашому рахунку до повного підтвердження бронювання. А всі документи про тур висилають на пошту.

Online tickets

Online tickets – найбільш масштабний сервіс бронювання в Україні. Вони пропонують не лише онлайн покупку турів, а й бронювання ж/д, авіа та автобусних квитків, готелів, оренду авто в усіх куточках світу, замовлення трансферу та екскурсій, а також страхування. Тут навіть можна поповнювати рахунок будь-якої сім-карти.

Платформа дає можливість ознайомитись з пропозиціями всі перевізників та обрати найкращий варіант. Автобусні та авіатури у Болгарію на Online tickets коштують від €328 за людину, ціни на Туреччину стартують від €220. За рахунок різноманітності послуг на сайті Online tickets не обов’язково купувати пакетний тур, відпустку можна спланувати самостійно та вмить замовити всі квитки.

Корисні додатки для мандрівника

Сучасні смартфони передбачають можливість використання різноманітних функцій, які приносять неоціненну користь у подорожах. Тож тим, хто вже визначився з туром, у нагоді стануть користі додатки, які полегшать відпочинок та зроблять його максимально комфортним.

Pack point

Хоч раз у житті кожен мандрівник забуває спакувати в поїздку щось важливе. Додаток Pack point пропонує перелік найнеобхідніших речей у валізу залежно від типу відпочинку.

Щоб сформувати список варто обрати місце поїздки, кількість днів, та вибрати перелік занять серед списку:

плавання

спорт

робота

відпочинок з дитиною

інші

Додаток автоматично перевіряє погоду у місці відпочинку та формує список необхідних речей, зважаючи на обрані особливості.

Зручно використовувати подібні додатки, адже навіть складаючи список власноруч з урахуванням індивідуальних особливостей, можна щось пропустити.

Maps me

Додаток з безкоштовними офлайн картами – невід’ємний атрибут кожного мандрівника. Їдучи на відпочинок, треба заздалегідь подбати про навігацію. Невідомо, в якому куточку ви опинитесь, і чи буде там можливість скористатись інтернетом, тому карти мають бути під рукою.

Більше того, на офлайн карті можна здійснювати пошук в різноманітних категоріях – ресторани, пам’ятки міста, метро та зупинки громадського транспорту, банкомати та супермаркети. У додатку Maps me також є можливість забронювати готелі, що знаходяться поруч, через сайт Booking.com.

Check my trip

Check my trip – це мобільний додаток, що допомагає зібрати всі деталі поїздки в одному місці – бронь рейсу та готелю, маршрути пересування, екскурсії та цікаві події. Для того, аби почати працювати з додатком, варто лише відправити підтвердження бронювання на вказану електронну адресу і все додасться автоматично.

Додаток повідомить про авіарейс, його статус, номер терміналу та воріт, допоможе зорієнтуватись у пересадці. Більше того, за допомогою Check my trip можна зареєструватись на рейс онлайн за 24 години до вильоту.

Також, додаток проінформує про погодні умови у місці подорожі, допоможе викликати таксі або знайти місце для парковки для подорожуючих на авто.

Переваги онлайн-бронювання

Українцю, який цінує свій час та витрачає його з користю, більше не треба відвідувати офіси турагенств аби відправитись у відпустку. Сучасні українські сервіси з онлайн-бронювання турів дозволяють обрати собі путівку у комфортній обстановці та придбати її за допомогою кількох кліків мишкою.

Більше того, сучасні платіжні системи максимально убезпечують користувачів від шахрайств, не переводячи гроші на рахунок до завершення угоди. Подорожувати тепер легше та доступніше аніж будь-коли.

А всі необхідні деталі поїздки можна з легкістю вмістити на телефоні, який завжди під рукою. Відпустка – час, аби набратись сил, поставити нові цілі та змінити щось в собі.

Більше про відпочинок читайте у спецпроекті Фактів ICTV.

Фото: dreamstime

Лілія Ященко