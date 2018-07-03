У лотерею Мегалот киянин виграв 1 000 000 гривень

30 червня 2018 року під час суботнього розіграшу тиражу №1757 державної лотереї Мегалот стало відомо про зрив одного з головних призів лотереї, Мегапризу, який на той момент складав рівно 1 000 000 гривень.

Переможцем виявився гравець, який зміг правильно передбачити номери 6 кульок з 42, які випали з лототрону 30 червня у студії лотереї. Наразі відомо, що новоспечений мільйонер зіграв у Мегалот 29 червня в місті Київ, а саме: у кіоску Державні лотереї, що розташований на вулиці Оноре де Бальзака, 70.

На гру щасливчик витратив усього 5 гривень – мінімальну вартість однієї гри. Варто зазначити, що мільйонер знаходився всього за крок від статусу “мультимільйонер”, адже якби йому вдалося вгадати ще й додаткову кульку, Мегакульку, що подвоює виграші, то розмір його грошового призу збільшився б до відмітки у 5 700 000 гривень. Саме таким був Мега джекпот лотереї станом на 30 червня 2018 року.

Оператор державних лотерей М.С.Л. щиро вітає переможця та радить якнайшвидше звернутися на безкоштовну гарячу лінію компанії за номером 0(800) 21 00 65, де йому нададуть додаткову інформацію щодо подальшого оформлення виграшу.

Також лотерейний оператор запрошує щасливчика приєднатися до елітного КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ М.С.Л. та взяти участь у ексклюзивній подарунковій програмі Два дні з життя мільйонера, яка розрахована на улюбленця Фортуни та його супутника чи супутницю. Подарункова програма передбачає два незабутніх дні у столиці, які вони проведуть у стилі luxury та зможуть сповна на власному досвіді оцінити яке ж воно – життя справжнього мільйонера.

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Нагадаємо, що минулого року 2 мультимільйонери Мегалот вже встигли стати почесними членами КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ М.С.Л.. Це Євген Зеленський, який 18 лютого 2017 року під час проведення тиражу Мегалот №1615 зірвав Мегаприз розміром у 6 150 000 гривень, та Ірина Возна, яка 28 жовтня 2017 року під час проведення тиражу №1687 зірвала Мегаприз розміром у 5 500 000 гривень.

Скориставшись можливістю, кожен з мультимільйонерів узяв участь у подарунковій програмі, яка включала в себе: зйомки в ефірі улюбленої лотереї, вечерю з чарівною ведучою Мегалот, участь у професійній фотосесії, престижні ресторани, проживання у готелі у центрі Києва та багато інших ексклюзивних розваг.

Також, нагадаємо, що цього року саме у Мегалот був виграний найбільший лотерейний джекпот за всю історію України розміром у 17 750 000 гривень. Трапилося це у суботньому тиражі №1749 від 2 червня 2018 року, а переможцем став гравець, який 31-го травня зробив ставку на точці продажу лотерейних білетів у магазині Канцтовари, що знаходиться у смт Катеринопіль на вул. Соборна, 24.