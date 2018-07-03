У що пограти в липні: найкращі відеоігри місяця

Після E3 у світі відеоігор, зазвичай, настає затишшя в новинах і виході великих новинок. І липень 2018 року не став винятком.

Попри велике затишшя Факти ICTV зібрали 3 гри, на які варто звернути увагу у липні.

Red Faction Guerrilla: Re-Mars-tered Edition

Цього місяця оновлена ​​версія відеогри Red Faction Guerrilla, яка вийшла у 2009 році, з’явиться на ігрових приставках і ПК. Оригінальна версія була відома своїм відкритим світом, в якому гравець міг зруйнувати будь-яку будівлю, яку йому хотілося, чим й сподобалася багатьом.

Події відеоігри відбуваються у 2125 році і розповідають історію Алека Мейсона, який прилетів на Марс, щоб зустрітися зі своїм братом і почати нове життя. Він намагається умовити Алека приєднатися до так званої Red Faction, щоб протистояти захисним силам Землі.

Крім одиночної кампанії, на проходження якої піде приблизно 13-18 годин, присутній і мережевий режим, в якому є така ж руйнівність навколишнього середовища, як і у відкритому світі.

Оновлена ​​версія отримає покращену графіку і підтримку 4К роздільної здатності. Власники Red Faction Guerrilla в Steam отримають нову версію безкоштовно.

Дата виходу: 3 липня

Платформи: PC, PlayStation 4, Xbox One

The Banner Saga 3

Ближче до кінця місяця вийде остання частина трилогії популярної покрокової рольової гри The Banner Saga. Навіть з огляду на той факт, що друга частина не дуже добре продалася, розробники не змогли залишити історію на без закінчення і зібрали кошти на розробку The Banner Saga 3 на Kickstarter.

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Відеогра продовжить розповідати історію каравану гравця у вигаданому світі, створення якого було натхненно норвезькою міфологією. Оскільки розробниками є вихідці з відомої студії Bioware, гравці можуть очікувати історії, яка змінюється в залежності від рішень гравця, як це було і в попередніх частинах.

Бойова система повинна стати ще більш важкою і цікавою, що не може не радувати людей, які шукають нових випробувань у відеоіграх. А прекрасний стиль гри порадує навіть тих, хто хоче зануритися в цей світ тільки заради історії. Тим же, хто не знайомий з серією, можна відразу придбати всю трилогію, яка з’явиться в цифрових магазинах у день виходу The Banner Saga 3.

Дата виходу: 24 липня



Платформи: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Mega Man X Legacy Collection

Тим же, хто хоче познайомитися з класикою, приготували перевидання 8 частин серії Mega Man X. Їх можна придбати як в наборах по 4 відеоігри, так і всі 8 частин повністю.

Знайомим з іграми серії Mega Man не доведеться звикати ні до чого нового. Як і раніше, гравець візьме під свій контроль культового персонажа, щоб проходити складні рівні і битися з босами.

В оновленій версії покращено зображення за допомогою додаткового згладжування і кінематографічного формату. Крім того, в X7 і X8 покращили 3D моделі. Тим же, кому Mega Man X полюбився в своєму первісному вигляді, дали можливість пройти гру в оригінальному форматі.

Також в гру додали новий режим, в якому гравцям доведеться битися відразу з двома босами. Він прекрасно підійде для тих, хто хоче випробувати себе.

Включили в набір і відео під назвою The Day of Σ, який розповідає історію головного лиходія серії – Сигми.

Дата виходу: 24 липня

Платформи: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

До слова, у сервісі Steam, який займається продажем цифрових копій відеоігор, почався масштабний розпродаж.

Відео: THQ Nordic, The Banner Saga, PlayStation