В Instagram і Facebook з’явиться режим “не турбувати”

Користувачі Instagram і Facebook незабаром зможуть включити в додатку режим “Не турбувати” (Do Not Disturb).

Про це повідомляє Мashable.

Режим дозволить заглужити повідомлення на 30 хвилин, годину, дві години, 8 годин, на цілий день або до ручного відключення.

Facebook додатково дозволить відключати звук або вібрацію.

Читайте: Facebook запускає у стрічку більше місцевих новин

Сам режим вже є всередині коду додатків і, можливо, вже тестується.

Це не єдина подібна функція. Instagram почав попереджати користувачів про те, що вони переглянули всі пости за два дні. Така функція допоможе уникнути занадто довгих сесій без перегляду чогось нового.

До слова, мільярдер Джордж Сорос заявив, що соцмережі Facebook і Google представляють загрозу для суспільства через те, що роблять людей залежними.

Фото: pcmag.com.