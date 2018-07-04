День незалежності США. Довгий шлях до свободи і цікаві факти

Сьогодні Америка святкує День незалежності США. Історію того, як держава добивалася своєї незалежності, як святкують американці своє свято, а також 10 цікавих фактів про Штати – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

День незалежності США відзначають 4 липня, саме в цей день у 1776 році була підписана Декларація незалежності США.

Вона проголосила незалежність країни від Королівства Великої Британії.

До речі, оригінальну чернетку Декларації про незалежность, написану рукою Джeффepcoнa, загубили, і делегати Другого континентального конгресу підписали переписаний документ.

Коротко з історії

Свою незалежність Сполучені Штати отримали в результаті довгого і болючого процесу.

Так, до середини XVII століття для тринадцяти британських колоній у Новому Світі стала незручною система, при якій ними керував король, що знаходиться у 3000 милях за океаном.

Британська імперія обклала колонії високими податками.

У 1774 році Перший континентальний конгрес склав список претензій до британської корони. Цей документ став першим проектом документа, який офіційно відокремив колонії від Великої Британії.

У 1775 році почалася війна за незалежність. 2 липня 1776 року Другий континентальний конгрес затвердив Декларацію незалежності. Однак війна за незалежність тривала до 1783 року. Після війни День незалежності став офіційним святом.

Як святкують

У День незалежності США американці влаштовують пікніки на весь день з улюбленими стравами: хот-догами, гамбургерами, картопляним салатом, печеними бобами.

Всюди грає весела музика. Люди грають у бейсбол або змагаються в гонках на трьох ногах чи у змаганнях, хто з’їсть більше пирогів або кавунів.

У деяких містах влаштовують паради людей, одягнених як перші батьки-засновники, які йдуть під музику шкільних оркестрів. Увечері люди збираються подивитися феєрверк.

Де б на земній кулі не знаходилися американці, вони збираються разом, щоб відсвяткувати День незалежності.

За всі роки святкування, кожен штат по-своєму намагався виділитися і створити власні традиції свята. Так, цього дня підсвічування Емпайр Стейт Білдінг (Нью-Йорк) змінюється з білого кольору на червоний.

На Національній алеї у Вашингтоні влаштовується грандіозна вистава – навпроти Капітолію проходить безкоштовний концерт A Capitol Fourth, на якому виступає національний симфонічний оркестр, оркестр армії США і багато інших колективів.

Цей концерт відвідує понад півмільйона осіб. У Сан-Франциско, Сент-Луїсі, Бостоні, Сан-Дієго, Чикаго – проводяться найбільші міжнародні фестивалі свободи, а в Атланті проходить марафонський забіг Peachtree Road Race.

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10 цікавих фактів про США

1. Прапор Сполучених Штатів Америки є третім найстарішим з національних символів у світі.

2. США діляться на 50 штатів. Розмір найменшого штату (Род-Айленд) становить всього 4002 км², а найбільшого (Аляска) – 1 717 854 км.

3. У США немає офіційної мови. Англійська була прийнята як офіційна тільки на рівні деяких штатів.

4. Статуя Свободи була подарована Францією у 1884 році.

5. Філадельфія була першою столицею США.

6. Деякі з американських законів просто абсурдні. Наприклад, в Айдахо заборонено рибалити, сидячи на верблюді. В Арізоні під загрозою штрафу заборонено класти спати осла у ванній.

7. 27% американців вважають, що США ніколи не висаджувалися на Місяці.

8. Один американець споживає таку ж кількість ресурсів, як 32 кенійця.

9. У США найвищий відсоток у світі підліткової вагітності – 22%. На другому місці Нова Зеландія – 14%.

10. У штаті Монтана корів у три рази більше, ніж людей.

Нагадаємо, Факти ICTV зробили відео, в якому показали, як терористи намагалися знищити Америку.

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