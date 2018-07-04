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Гороскоп на сьогодні, 4 липня

Сьогодні день підходить для завершення справ або проектів.

Гороскоп

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Важливі починання варто відкласти на пару днів, як і великі покупки на зразок нерухомості або машини.

У відносинах можливі прояви різкості, категоричності і нестриманості, але зараз не підходящий період для з’ясування стосунків і переведення їх на інший рівень, – краще відійти трохи у сторону і усамітнитися. Можливо, через 2-3 дні ваше сприйняття зміниться, і частина непорозумінь і претензій знімуться самі собою.

Сьогодні добре бути чесними і справедливими у своїх вчинках і словах. За кермом і на дорогах бажано проявляти уважність. Будь-які контакти з водою досить доречні, так само як і фізичні навантаження або прогулянка на свіжому повітрі.

Несприятливо: стрижка волосся, початок поїздок і подорожей.

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До речі, Факти ICTV публікували гороскоп на липень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.

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