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Майбутнє без готівки. Чим замінять грошові банкноти

США, Велика Британія, Данія та Швеція – у ціх розвинутих странах світу Кількість безготівковіх операцій сягає примерно 90%. Українці такоже поступово відмовляються від готівки.

У безготівковому розрахунку безліч переваг. По-перше, більшість послуг можна оплатити карткою, не виходячи з дому. По-друге, навіть якщо ви загубите картку, вона підлягає відновленню, а гроші на рахунку залишаться. А за крайньої потреби готівку можна зняти у банкоматах.

Фахівці передрікають, що врешті готівка зникне зовсім. Коли це станеться, найпопулярнішим способом оплати можуть стати біометричні платежі, вважають експерти. Наприклад, за допомогою відбитку вашого пальця. Біометрика вже й сьогодні значно полегшила життя людей. Наприклад, для того, щоб зайти в онлайн-банкінг, не потрібно вводити пароль, достатньо лише прикласти палець до кнопки смартфона. У майбутньому планується використовувати для платежів розпізнавання голосу та обличчя.

Звісно, окрім явних переваг, є й свої недоліки. Коли ти не маєш можливості перерахувати готівку вручну, ти втрачаєш відчуття кількості грошей. Але це, скоріше, питання виховання.

Більше дивіться у відео програми Ранок у великому місті.

Читайте: В Україні можуть зникнути дрібні монети

Нагадаємо, що 27 квітня Нацбанк ввів в обіг нові монети номіналом 1 та 2 гривні, які поступово замінять паперові банкноти відповідного номіналу.

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