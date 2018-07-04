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На Гаваях заборонять сонцезахисні креми

На Гаваях заборонять продаж сонцезахисних кремів, що містять оксибензон або октіноксат. Хімічні речовини шкодять кораловим рифам.

Пляж

На Гаваях заборонять продаж сонцезахисних кремів, що містять шкідливі для коралових рифів хімічні речовини.

Відповідний законопроект підписав губернатор штату Гаваї Девід АйДжі 3 липня, повідомляє CNN.

Місцеві законодавці схвалили документ у травні. Він набеер чинності 1 січня 2021 року.

Читайте: Як обрати сонцезахисний крем

У 2015 році вчені з’ясували, що оксибензон і октіноксат перешкоджають зростанню маленьких коралів.

Крім того, оксибензон токсичний для деяких коралів. Речовини потрапляють у воду разом із сонцезахисними кремами, які змиваються з людей при зануренні.

Раніше стало відомо про те, що на пляжах штату Гоа заборонили робити селфі.

Фото: Dreamstime

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