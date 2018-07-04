Почуття і техніка: як цілуються різні знаки зодіаку (ГОЛОСУВАННЯ)

Поцілунок – це важлива частина нашого романтичного життя. Факти ICTV розкажуть про особливості поцілунку всіх 12 знаків зодіаку і дамуть їм коротку характеристику.

Овен

Овнами править стихія Вогню, тобто цілуються вони більш ніж пристрасно. Цілуються представники цього знака зодіаку міцно “взасос” і можуть ненароком зробити боляче.

У поцілунках Овнів буває вже дуже багато еротики, тому людям стає ніяково, якщо вони мимоволі стають глядачами цього процесу. Також вони знатні експериментатори в цій справі.

Телець

Поцілунок у Тельця м’який і міцний. Венера наділила своїх дітей дуже чуттєвими і чутливими губами. Вони обожнюють цілуватися довго і ніжно.

Цілуватися цей знак зодіаку буде тільки з добре знайомими людьми. В процесі поцілунку з тельцем ви відчуєте спокій та умиротворення.

Близнюки

Ці хлопці люблять ризик! Ковзаючі і невловимі поцілунки Близнюків ви можете зловити де завгодно – від задніх рядів кінозалу до потайної комірки в музеї. Величезний плюс поцілунків із Близнюками – постійна різноманітність і творчий пошук у цьому.

Якщо ти любиш цілуватися, тобі потрібен партнер, народжений під знаком Близнюки.

Рак

Раки цілуються майстерно, але люблять це робити в інтимній обстановці. Поцілунки Рака – це вираз його душевної прихильності і турботи. Їх поцілунки – сама ніжність і знемога, вони завжди йдуть від глибини душі.

Лев

Леви майстри еротичного поцілунку. Лев цілується вміло, пристрасно і гаряче. І вони вміють цілуватися не тільки пристрасно, але й артистично. Своїм коханим вони завжди прагнуть доставити неземне задоволення, так що ці поцілунки ти не забудеш ніколи!

Діва

Діви до вибору людини, яку хочуть поцілувати підходять вкрай ретельно! Для них поцілунок це не тільки прояв романтики, а й розсадник бактерій. Не люблять робити це на людях і дуже дратуються, коли за ними підглядають. У рейтингу за кількістю поцілунків займають одне з останніх місць.

Поцілунки дів можуть бути спочатку трохи боязкими, але потім напруження пристрасті тебе приємно здивує.

Терези

Терези знаються на поцілунках. Готові цілуватися скрізь і з усіма, і не має значення хто це, чоловік або людина з якою знайомі не більше години.

Поцілунки Терезів ніжні й ласкаві, але не пристрасні.

Займають одне з перших місць за кількістю поцілунків, поступаються хіба що близнюкам.

Скорпіони

Народжені під знаком Скорпіона наділені легендарним сексуальним потенціалом. Їх поцілунок завжди має сексуальний контекст. Скорпіон не стане цілуватися з людиною, до якої він байдужий. Якщо ви отримали поцілунок Скорпіона, знайте, він чекає від вас більшого.

Своїх коханих Скорпіони люблять шокувати, в тому числі і поцілунками. Він може цілуватися таємно від усіх, а потім несподівано нагородити вас відвертим еротичним поцілунком, на очах у здивованої юрби.

Стрілець

У своєму поцілунку Стрілець висловлює своє ставлення, це може бути подяка, захоплення, вдячність. При дуже доброму гуморі можуть поцілувати першого зустрічного в губи.

Зазвичай їх поцілунки не тільки палкі, дружні, але і пристрасні. Стрільці люблять цілуватися часто, багато і довго. Також вони люблять експериментувати.

Козеріг

Цілуватися на першому побаченні не в їх правилах. Втім, не буває правил без винятків. Зате, коли він визначиться з емоціями, тебе чекає вулкан пристрастей.

Вони не виражають свої почуття через поцілунок. Їх поцілунки холодні, відсторонені. У них майже немає пристрасті і теплоти. Ніколи не цілується прилюдно і навіть з близькими людьми тримає дистанцію.

Водолій

Поцілунки Водолія різноманітні. Водолій не дозволяє пристрасті захопити себе. У поцілунку з Водолієм можна знайти все що завгодно і цілуватися з цим знаком зодіаку дуже приємно. Він чутливий і еротичний. Люблять експериментувати в нестандартній обстановці.

Риби

Для Риб вкрай важливі тактильні відчуття. Риби люблять, щоб їх цілували. У процесі віддаються пристрасті, почуттям, але не розглядають його з еротичної точки зору. Під час поцілунку риби забувають про все. Для риб почуття понад усе.

Хто із зірок цілується найкраще?

Телець – Джеймс Макевой

Кіра Найтлі стверджувала, що ні з ким їй не було так приємно цілуватися перед камерою, як з Джеймсом. Вони грали закоханих у фільмі Спокута.

Близнюки – Шайа Лабаф

– Він дуже хороший!, – заявила Меган Фокс, його партнерка по фільму Трансформери.

Рак – Вілл Феррел

За словами партнерки Вілла у фільмі Загублений світ Анни Фріл, неможливо знайти людину, яка цілувався б краще, ніж Вілл.

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До речі, Факти ICTV публікували гороскоп на липень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку

Фото: Dreamstime.