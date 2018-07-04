Штанга та боксерські прийоми Винника: секрети схуднення зірок і політиків

Улюбленець жінок Олег Винник тренується регулярно, навіть в день, коли концерти.

Із співаком в гастрольний тур обов’язково їздить персональний тренер. Радить вживати більше білків, аби м’язи були міцнішими.

До м’язів спини – особлива увага. Красивий торс для чоловіка – це не абищо.

Для спорту підійде будь-яка місцевість.

– Що я можу порадити, займайтеся спортом, не переїдайте і любіть одне одного, – говорить співак.

В руках килимок, навколо не зала Верховної Ради, а природа. Депутатка Олена Шкрум спорт поєднує з індійською філософією.

Спочатку розтяжка та привітання до сонця. Потім поза воїна. Дається взнаки депутатська кар’єра, в сесійній залі до всього треба бути готовою. Наприкінці медитація.

Її поради – починати ранок з двох склянок води. Вживати менше вуглеводів. Замінити білий цукор на тростинний. Та відмовитися від кави.



У міністра енергетики та вугільної промисловості свої правила життя. Надиктовані професійним спортом – бодібілдингом. Три перемоги в чемпіонатах, а ще участь в марафонах.

Підйом у міністра о 5-й ранку. Спочатку розминка. Далі вправи для плечей. На кожну руку по 45 кілограмів заліза. Заохотив до спорту і 40 працівників міністерства. Час від часу проводить для них навіть тренування.

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Зараз Насалик знову готується до світового чемпіонату з бодібілдингу, що відбудеться у грудні.

Тендітна співачка Ірина Федишин найперше приділяє увагу талії та пресу. Головна перевага тренувань на природі – вони безкоштовні, та доступні кожному.

Після розминки обов’язково біг. Теж на свіжому повітрі у парку. Порада від зірки – не поспішати. Робити все у власному темпі. А ще здорове харчування.

Депутат Олексій Гончаренко свої спортивні справи починає з розминки, далі підтягування. Корисно для осанки.

Ремені – ТРХ обладнання. Його можна брати з собою і використовувати буквально будь де. У відрядженнях та на природі. Він дозволяє тренувати все тіло без ударної сили на хребет.

Вчора Факти ICTV писали, як правильно обрати тур, щоб не зіпсувати літню відпустку.