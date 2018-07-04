Силіконові груди: як відрізнити, чим шкідливі і хто із зірок “згрішив” (ТЕСТ)

Як відрізнити груди з силіконовими імплантами від справжніх, чим шкідливі такі операції і хто зі знаменитостей таки додав собі кілька розмірів.

Де ж шукати шрами від операції по збільшенню грудей, і чи твердіші такі груди на дотик?

Як відрізнити

Одна з головних помилок, що стосуються силіконових грудей – думка, що вони більш щільні на дотик.

Насправді, це відноситься лише до імплантів перших поколінь, які практично не використовуються в сучасній практиці пластичної хірургії.

Новітні матеріали і просунуті техніки операції (в тому числі часткове розміщення імпланта безпосередньо під грудним м’язом) роблять силіконові груди абсолютно однаковими на дотик зі справжніми. Головне – підібрати адекватний розмір.

Шрами

Інший поширений міф, що стосується грудних імплантів, полягає в тому, що після хірургічної операції повинен залишитися помітний шрам від розрізу, через який “вставляли силікон”. Багато людей шукають такий шрам безпосередньо під грудьми.

Насправді, техніка розрізу під грудьми поступово відходить у минуле.

У даний час розріз для установки капсули робиться або в районі ореолу соска, або під пахвою. При цьому наповнювач в капсулу закачується вже після її установки.

Ознака 1: Відсутність рухливості

Молочні залози, точно як жировий прошарок, який їх оточує, і сполучна тканина, є безпосередньою частиною жіночих грудей – коли тіло рухається, груди також повинні рухатися.

Натуральні груди завжди будуть “підстрибувати” під час бігу.

Грудні імплантати є лише капсулами, заповненими силіконом, когезивним гелем або водно-сольовим розчином – при русі тіла така рідина здатна рухатися лише всередині капсули, зберігаючи груди нерухомими.

Ознака 2: Занадто високі груди

Силіконові імпланти створені для того, щоб робити груди ідеальними. Якщо спочатку існувало всього чотири розміри імплантів, то зараз у пластичних хірургів є більше 500 моделей.

У випадку з натуральними грудьми бюстгальтер “покращує” їх форму, піднімаючи вгору і підтримуючи.

Однак грудним імплантатам не потрібна підтримка, і вони спочатку знаходяться трохи вище – силіконові груди будуть виглядати однаковими і в ліфчику, і без нього.

Ознака 3: Занадто явний поділ

Зазвичай улоговинка між грудьми має природну “м’яку” форму без будь-яких помітних ущільнень і кульок повітря під шкірою.

Крім цього, коли дівчина лягає на спину, то відстань між лівою і правою груддю найчастіше трохи збільшується.

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Чому не варто цього робити

Розрив. Автомобільна аварія, падіння, укол – все це може спровокувати розрив імпланту. І все ж головна причина розривів – час і амортизація. За даними Американського управління з харчових продуктів і ліків (FDA), до 5% імплантів виходять з ладу через 5 років. Фізрозчинові імпланти “здуваються”, а фізрозчин витікає, що призводить до запалень. Густий наповнювач сучасних силіконових імплантів не випливає.

Гематома. Протягом доби після операції під шкірою зазвичай скупчується кров. З невеликими гематомами організм справляється сам. Більші розсмоктуються і вимагають розкриття для вилучення рідини.

Утворення “капсули”. Рубці, які утворюються навколо імпланта, можуть бути занадто щільними. Груди тверднуть і втрачають форму, і навіть через роки після операції не виключено виникнення болю. Все це залежить від індивідуальних особливостей загоєння, від імунітету жінки, від того, чи палить вона, а також від типу імпланта: ймовірність утворення “капсул” навколо текстурованих імплантів удвічі менша ніж навколо гладких.

Втрата чутливості. Приблизно у 5-7% жінок знижена чутливість сосків навіть через п’ять років після операції.

Інфекція, нагноєння, кровотечі. Рідкісні (2 на 1500 операцій), але неприємні ускладнення, які вимагають видалення імпланту з повторним введенням такого ж або меншого за розміром через 4-6 місяців.

Також пам’ятайте, що при наявності імплантів мамографія неефективна! Тому використовуйте інший метод для профілактичного огляду на предмет раку молочної залози.

А які “за”

По-перше, якщо хірург хороший, тоді ви не пошкодуєте про зовнішній результаті і приковуватимете захоплені погляди перехожих до свої форм.

До того ж, імпланти – це непоганий вихід для тих, хто переніс операцію з видалення грудей через рак.

Але, перш ніж піти на такий серйозний крок, добре обдумайте всі “за” і “проти”.

Ціни

В Україні дуже широка варіація цін на операції по збільшенню грудей. Різниця залежить від міста (в Києві набагато дорожче, але багато хто вважає, що якісніше. – Ред.), також важливу роль відіграє фірма імплантів і, звичайно, стаж і “портфоліо” хірурга.

Так, ціни починаються від скромних 16 000 грн до космічних €6000.

До речі, пройдіть ТЕСТ, у кого зі знаменитостей силіконові груди.