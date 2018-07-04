Ідеальна країна: реальна історія життя українців у Норвегії

Як українці будують нове життя у Норвегії? Факти ICTV розпитали про це у пари, яка виїхала до Скандинавії 5 років тому.

Нині подружня Іванни і Жолта Товт живе у місті Крістіансан, працює на улюбленій роботі, виховує доньку Люсію і досі щиро дивується життю у Норвегії. Далі – пряма мова.

Перші WOW у Норвегії

У перші дні нашими WOW були… надзвичайно високі ціни, неповторна північна природа, доброзичливість людей, а ще смачна вода з-під крану.

Що дивує досі

Мене часто охоплює радість і гордість, коли зі мною ввічливо і професійно, зі щирим бажанням почути і допомогти, розмовляють продавці, лікарі, офіціанти, працівники соціальних установ тощо.

А ще я кайфую від усіх цих online-можливостей – подати заявку, зареєструватися, замовити, зробити запит на отримання документа.



Радію, що можу обрати серед різноманіття і придбати якісні, екологічні, fair trade, локальні, біодинамічні, з максимально низьким рівнем добавок продукти харчування. А ще чудово бачити дітей із сусіднього садочка, котрі щодня, у дощ чи сніг, усі вдягнені в чобітки і плащики, чимчикують з вихователями на щоденну прогулянку, бо бути на свіжому повітрі і рухатися – це запорука здоров’я!

Розчулює, коли норвежець каже мені, що Норвегія має приймати ще більше біженців, допомагати їм, адже цій країні світобудова дала все, а тим бідолахам – ні.

І таких всіляких моментів чимало.

Що пригнічує

Чимало роботодавців пропонують так звані вікаріати і тимчасову роботу за контрактом.

Багатьом, особливо людям із не дуже затребуваними освітою і навичками (наприклад, філолог, журналіст) дуже складно знайти постійну роботу. Це чудово для заробітку, але дуже пригнічує у плануванні майбутнього.

З такими контрактами важко, наприклад, купити житло, адже банки не погоджуються на надання іпотечного кредиту.

Ціни

Оренда житла

Ціни в Крістіансані вдвічі нижчі, ніж в Осло. За двокімнатну квартиру з садком неподалік центру ми платимо близько 920 євро в місяць, плюс витрати на електроенергію та Інтернет.

У середньому оренда кімнати для однієї людини коштує 400 євро, однокімнатна квартира – 700 євро, двокімнатна квартира – близько 950 євро.

Абсолютною гарантією для оренди житла може стати робочий контракт або позитивні відгуки від колишнього орендодавця.

Їжа

Якісно харчуватися у Норвегії – страшенно дорого. Родина з дитиною витрачає на харчування близько 650 євро на місяць:

хліб – 3 євро

літр молока – 2 євро

куряче філе – від 10 євро

сир – близько 10 євро за кг

кілограм картоплі коштує 1,2-2,5 євро

кілограм вівсянки – 1,2 євро

яйця (18 штук) – 4 євро

кава і чай – від 5 євро

капучино й болле (рогалик, шматок пирога чи скоун) – від 6 євро

Громадський транспорт

Громадський транспорт зручний, швидкий, але страшенно дорогий.

Мінімальний проїзд вартує 3 євро. Місячний абонемент для особи до 29 років коштує 49 євро, після 29 років – від 75 євро. Є пільги для дітей, студентів та пенсіонерів.

Держава встановлює надзвичайно високі ціни на автострахування, технічне обслуговування, в’їзд у місто, паркування.

Цьому є підстави – заохочення населення користуватися громадським транспортом, захист екології та стимулювання людей ходити пішки, їздити на велосипеді.

Скільки грошей потрібно щомісяця

Одна людина може обійтися і однією тисячею євро на місяць, для пари необхідно трохи більше, а от у сім’ї з дітьми суттєвіші видатки.

Робота і освіта

Пошук роботи

Роботодавці скептичні щодо прийому іноземців зі Східної Європи.

Я працювала і в ресторані, і прибиральницею, і в сфері обслуговування весіль. Для певної роботи я оверкваліфайд (висококваліфікована), для іншої – не маю достатньо саме норвезького досвіду.

Отримати запрошення на співбесіду дуже складно, адже я не норвежка. З іншого боку, пам’ятаю, моя менеджерка неодноразово говорила, що у наших людей краща робоча мораль.

Наразі ми з чоловіком працюємо у магазині Державної алкогольної монополії (тільки у цих магазинах можна купити алкоголь вище 4.5%). Тут ми маємо змогу вивчити все про вина й інші напої світу, подорожувати країнами-виробниками, дегустувати найкращі екземпляри світової винної індустрії.

На жаль, навіть після трьох років праці отримати стовідсоткову ставку майже нереально. І річ не в кваліфікації, наполегливості чи чомусь іншому.

Норвезька трудова система є дуже раціональною: використовує мінімальну кількість ресурсів задля максимального результату. Відтак чимало людей працюють на невеликі ставки і мають кілька робочих місць.

Соціальна допомога

Людина, яка втратила роботу, має право на дворічну соціальну допомогу – 80% від її попереднього заробітку. Упродовж цього періоду соціальна служба проведе з безробітним чимало бесід, підвищить кваліфікацію, організує зустрічі з потенційними роботодавцями тощо.

Безкоштовна освіта

Іноземцям вступити у ВНЗ не складно, освітні заклади зацікавлені в рінобарвності студентства. В університетах навчання цілком безкоштовне для усіх, є змога отримати стипендію.

Вивчення мови

Ми опанували добрий мовний рівень за 8 місяців. Безкоштовні курси передбачені виключно для іноземців, які приїжджають в країну через певні обставини (возз’єднання сім’ї, одруження, статус біженця).

Податки, кредити, медицина й декрет

Податки

Якщо річний дохід складає 45 тисяч євро, то податок буде близько 35%. Мільйонери платять і до 50% податку.

Рівень податку залежить від рівня доходів.

Передбачена велика кількість відшкодувань наприкінці податкового року. До прикладу, для тих, хто платить кредит на житло чи за дитячий садок, чи використовує щодня автомобіль в роботі.

Особисто мене рівень податків абсолютно влаштовує, адже я отримую якісну медицину, безкоштовну шкільну і вищу освіту, оплачуваний декрет, чисті освітлені вулиці, я відчуваю захист.

Кредит

Державний кредит може отримати сім’я, котрій відмовили у комерційному банку. Також такий кредит можуть одержати люди з важким соціальним становищем, особи з інвалідністю. Комерційні банки пропонують іпотеку під 2 – 2,5 %. Для “першого житла” та покупців до 34 років є окремі програми зі ще нижчими відсотками.

Медицина

Людина, яка працює, автоматично отримує норвезьке соціальне страхування. При оплаті послуг сімейного лікаря особа вносить тільки “власну частку”, але не більше 280 євро в рік. Супроводження вагітності, підготовка до пологів, власне пологи й дитяча медицина є безкоштовними. Є багато пільг для людей із хронічними захворюваннями. Держава відшкодовує медицину та ліки людям із важким соціальним чи фінансовим становищем.

Часто причинами тривалого лікарняного у Норвегії є депресії, проблеми психологічного характеру в сім’ї, невизначеність у майбутньому…

Декрет і допомога при народженні дитини

Тут жінка у декреті почувається захищено і надійно. Кожна молода мама, яка працювала 6 із останніх 10 місяців перед пологами, гарантовано отримує до 59 тижнів оплачуваної відпустки. Цей час розподіляється на розсуд батьків, але частка тата має бути мінімум 10 тижнів.



Якщо людина хоче залишитися з малечею ще на один рік, то тут держава готова допомагати, виплачуючи 750 євро на місяць. Якщо жінка не працювала чи навчалася під час вагітності, то сім’я отримує 7 тисяч євро разової допомоги.

Найчастіше дітей віддають до садочку у 12-15 місяців. Садок коштує 270 євро на місяць.

Дозвілля й очікування літа

Вільний час

Улюбленим заняттям всіх норвежців є gå på tur, що означає гуляти. Більшість займається одним чи кількома видами спорту. Вільний час норвежці присвячують переважно родині та спорту. Також люблять шопінг чи посиденьки в кафе або ресторанах.

Довга зима й очікування літа

У вересні тут уже прохолодно, а зима починається в листопаді й може тривати до середини квітня. Забагато зими, проте саме ці сірі дні змушують так щиро радіти першим проявам весни. Kose seg i sol – насолоджуватися на сонці – от чим норвежці займаються від пізнього травня до раннього вересня. Норвежці по-особливому цінують сонячне сяйво.

Фото: Іванна Товт

Евеліна Гурницька