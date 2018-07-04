Відпочинок у Генічеську 2018: огляд житла, пляжів і розваг

Генічеськ вважають одним з найкращих бюджетних курортів. Факти ICTV пропонують варіант недорогого відпочинку в Україні.

Генічеськ – це популярний курорт на Азовському морі, який знаходиться на Арабатській стрілці в Херсонській області.

Велика частина відпочивальників – це сім’ї з дітьми. Все тому, що Азовське море є дуже мілким і теплим. У літні дні воно може прогріватися до 30 градусів.

Літо тут сухе і спекотне, але його легко переносити завдяки прохолодному бризу. У Генічеськ рекомендують приїжджати у вересні. На початку осені тут вже не так спекотно, але ще досить тепло.

Дивіться: Веб-камери Генічеська

Також в Генічеську є унікальні геотермальні джерела. Вони насичені хлоридно-натрієвими і йодобромними мінеральними водами і допомагають в лікуванні хвороб опорно-рухового апарату, нервової системи, захворювань судин і ендокринної системи.

Як дістатися

Від Києва до Генічеська 754 км.

Потяг

З Києва до Генічеська їздить потяг. Вартість квитка – від 212 гривень. Їхати доведеться 16 годин.

Автобус

Прямий автобус з Києва до Генічеська буде коштувати 670 гривень (час у дорозі – 14 годин).

Де жити

Найдешевше житло коштує від 100 гривень з людини за добу, проте це буде номер без зручностей, а номер зі зручностями обійдеться в 450-500 гривень на добу з людини. Найкращі номери коштують 900 гривень на добу.

Читайте: Відпочинок у Бердянську 2018: огляд житла, пляжів і розваг

Готелі

Орхідея

Знаходиться на центральному проспекті Генічеська неподалік від ринку і міського пляжу.

У номерах є сейф, телевізор, телефон, холодильник та кондиціонер. В кожному номері є свій індивідуальний санвузол з душовою кабіною і бойлером. По всій території готелю є доступ до Wi-Fi.

Проживання в двомісному номері обійдеться у 950 гривень. Ціна вказана за номер без харчування.

Nariman

Розташований в 100 метрах від центрального пляжу.

У номерах є телевізор, кондиціонер та електрочайник.

Двомісний бюджетний номер в період з 16.07 по 25.08 коштуватиме 450 гривень на добу. Ціна вказана за номер.

У готелі можна замовити триразове харчування за 300 гривень з людини на добу.

Nar-motel

Знаходиться за 15 хвилин ходьби від центрального пляжу.

На території є парковка.

Проживання в двомісному номері складе з 21.06 до 15.07 – 600 гривень на добу. З 16.07 по 20.08 – 900 гривень. Ціна вказана за номер без харчування.

В готелі є кухня для самостійного приготування їжі. Також тут можна замовити триразове харчування за 300 гривень на добу з людини.

Бази відпочинку

Каливан

На території бази є гойдалки і батут для дітей.

Постояльці можуть пограти в настільний теніс або відпочити в альтанці на свіжому повітрі. Надається мангал для приготування шашлику.

Також є обладнана кухня для самостійного приготування їжі.

Вартість проживання – від 150 гривень на добу з людини.

Колобок

База знаходиться за 300 метрів від моря.

На території розташований відкритий басейн, альтанки та невеличкий дитячий майданчик.

Вартість проживання становить з 16.06 по 31.08 – 320 гривень з людини в добу.

Приморський

Знаходиться в 2 хвилинах ходьби до моря.

На території є дитяча гойдалка і автостоянка, окрема кухня для самостійного приготування їжі, обладнана газовими плитами, раковинами, холодильниками, посудом.

Відпочивальникам безкоштовно надається мангал і шампура.

Вартість проживання – 100 гривень з людини за добу.

Приватне житло

У Генічеську можна зняти кімнату в гостьовому будинку або ж оселитися в приватному будинку.

Ціни на кімнату стартують від 100 гривень на добу з людини.

Будинок, в якому можуть розміститися 5-6 осіб, можна зняти за 600 гривень.

Пляжі у Генічеську

У Генічеську піщані пляжі з домішкою ракушняка. Вони тут досить вузькі – 10-15 метрів.

За відгуками відпочивальників, пляжі тут досить забруднені. Більшість з них – безкоштовні.











Відпочинок у Генічеську 2018: огляд житла, пляжів і розваг / 6 фотографий

Розваги у Генічеську

Генічеськ не є високорозвиненою зоною відпочинку. Тут немає аквапарку, але місто знаходиться недалеко від заповідника Асканія Нова та дельфінарія.

Основні розваги в Генічеську знаходяться на пляжі: банани, таблетки, катамарани, катери і водні лижі.

Асканія Нова

Найвідоміший заповідник України. Він знаходиться за 90 км від Генічеська. Дістатися туди можна на маршрутці за 80 гривень (їхати доведеться 1,5 години).

Тут можна побачити бізонів, сайгаків, європейську лань, оленів, антилоп, зебр і багатьох інших представників тваринного світу.

Можна замовити екскурсію на 2,5 години. Дорослий квиток буде коштувати 65 гривень, дитячий – 45 гривень. Також в парк можна зайти без екскурсовода і самому погуляти. Ціна для дорослого – 60 гривень, для дітей – 40 гривень.

Дельфінарій Оскар

Дельфінарій знаходиться в 12 км від Генічеська.

Тут проходять вистави за участю морських тварин. Після них можна сфотографуватися з дельфіном за 200 гривень.

Вартість квитка на виставу – від 180 до 200 гривень. Діти до 4 років – безкоштовно.

Ціни на продукти в Генічеську

Продукти харчування можна купувати самим на ринку або в магазині АТБ. У літню пору їх вартість може зрости на 10-30%.

Нагадаємо, Факти ICTV допомагають зібрати необхідні речі для відпочинку за кордоном, на морі, в горах або вдома. Ми вивчили модні тенденції, дізналися багато про практичне використання різних речей, а також порівняли ціни в популярних онлайн-магазинах.

Фото: ibigdan.livejournal.com.