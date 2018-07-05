Івана Купала: історія та прикмети

Наближається одна з наймістичніших ночей року – Купальська. З 6 на 7 липня з’єднуються всі 4 божественні стихії: Земля, Вода, Вогонь і Повітря.

Відкривається своєрідний портал, коли можна дізнатися свою долю, просити про здоров’я та багатство. Тому зі святом Івана Купала пов’язано багато обрядів, традицій і прикмет, які для вас зібрали Факти ICTV.

Історія свята Івана Купала

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Свято Івана Купали, або Іванова дня, має дохристиянське коріння і припадало раніше на верхівку літа – з 20 по 22 червня. У ті часи давні язичники поклонялися багатьом богам, серед яких був і бог родючості Купало. За легендою цей бог у дитинстві був розлучений зі своєю рідною сестрою, а потім, перетворившись на прекрасного юнака, взяв її в дружини, не підозрюючи про кровну спорідненість. Згодом, дізнавшись про це, брат і сестра не змогли винести правди і втопилися.

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Після того, як язичництво було витіснене православ’ям, в історії свята відбулися зміни. Його пов’язали з ім’ям Святого Іоанна Предтечі або Іоанна Хрестителя, і приурочили до дня його народження. Спочатку він відзначався 24 червня, а після переходу на новий стиль став святкуватися 7 липня, і загубив свій зв’язок з літнім сонцестоянням.

Обряди і традиції

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Обряди Іванова дня пов’язані з вогнем, водою і травами. Раніше підготовка до свята починалася за кілька днів до нього. Виготовлялося опудало Купали, яке потім встановлювалося на підвищенні. Напередодні свята опудалу підносили різні частування, водили навколо нього хороводи і співали пісні. Після свята його або спалювали, або топили у водоймі.

На Івана Купала дівчата пускали в річкову воду вінки з трав із запаленими скіпами. Якщо такий вінок відразу ж тонув, це означало, що обранець дівчину не любить. Якщо ж він плив довго і далеко – судилося велике щастя. Якщо лучинка на ньому відразу ж гасла – господиню вінка очікувала смерть, якщо ж вона невпинно горіла – дуже довге життя.

Багато обрядів пов’язано і з багаттям. Через нього стрибали, навколо нього танцювали, в ньому спалювали зняті з хворих дітей сорочечки. Молодь і дітвора, стрибаючи через вогнище, щосили намагалися піднятися над ним вище інших. Це означало, що людину чекає велике щастя.

А ще у ніч на Івана за легендою розквітає папороть. Кажуть, якщо цю квітку знайдуть хлопець і дівчина, то шлюб їх неодмінно буде дуже щасливим. У квітки папороті, що розкривається рівно опівночі всього на кілька миттєвостей, є ще одне чарівне властивість. За переказами, в ці миті можна побачити все, навіть заховані дуже глибоко під землею скарби, отримати дар розуміти мову тварин і птахів і навіть можливість стати невидимкою.

Наші предки вірили, що обряди, здійснені в цю ніч, мають чудодійну силу, здатну зробити будь-яку людину здоровою та щасливою. За повір’ям, напередодні Івана Купала вночі вся нечиста сила стає особливо активною, і якщо за допомогою обрядів від неї захиститися, то людина вбереже себе і своїх близьких від всіляких напастей і нещасть в майбутньому. Люди співали пісні-молитви русалкам, встеляли пороги та підвіконня кропивою, щоб уберегтися від відьом, збирали і висушували трави, що відлякують всяку нечисть і хвороби.

В ніч перед святом трави набувають чудодійної сили, дерева стають живими і переміщаються з місця на місця, а відьми, чаклуни, русалки і лісовики намагаються зробити людям різні капості. Тому спати забороняється. Треба співати, водити хороводи, купатися в річці, обмиватися росою, стрибати через багаття до самого світанку. Масове купання – один з головних обрядів Іванова дня. Слов’яни вірили, що в ніч напередодні свята водойми покидають водяні і русалки, тому можна безбоязно купатися в них аж до Ільїна дня.

Прикмети на Івана Купала

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Якщо на Іванів день піде дощ, то все літо буде спекотне.

А ось якщо вночі небо буде щедро всіяне зірками, а вранці росяно, – буде хороший урожай огірків, грибів та й взагалі всіх овочів.

В цей день намагалися уникати зустрічі зі зміями, бо це до біди та втрат.

Після збору трав жінки уважно перераховували їх. Якщо набереться 12 видів рослин, то в родині обов’язково в прийдешньому році буде весілля.

Жінки, у яких довго не було дітей, стрибали через багаття, щоб вилікуватися від безпліддя.

Трави, зібрані на Іванів день, перед тим, як засушити, освячували в церквах, а потім обкурювали ними хворих людей, використовували як обереги, кидали в розтоплену піч під час грози, щоб у будинок не вдарила блискавка.

Ворожіння на Івана Купала

У ніч на Івана Купала дівчата ворожать на судженого і свою долю. Найтрадиційніші з них – біля багаття та на вінку.

Перший спосіб ворожіння

Молодь розводить ритуальне багаття і стрибає через нього. Треба стрибнути, не торкнувшись вогню. Тоді на дівчат очікує швидке заміжжя, а на хлопців – удача.

Другий спосіб ворожіння

Дівчата збирають польові квіти і плетуть із них вінки. Вночі треба загадати бажання і пустити вінок на воду. Якщо він поплив за течією – бажання здійсниться, а якщо пристав до берега або потонув – бажання не збудеться або дівчина не вийде заміж цього року.

Факти ICTV пропонують вам перевірити, наскільки добре ви знаєте традиції та обряди, які супроводжують одне з найзагадковіших слов’янських свят – Івана Купала.

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