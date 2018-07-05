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Розклад на 5 липня Atlas Weekend 2018

5 липня в Києві пройде третій день музичного фестивалю Atlas Weekend 2018.

расписание атлас

Сьогодні на Atlas Weekend 2018 виступлять Atomic Simao Kadnay, Pianoboy, WhoMadeWho та інші.

Читайте: Atlas Weekend 2018: розклад фестивалю

Хедлайнером третього дня фестивалю стане LP. За останній рік співачка вже двічі відвідувала столицю – в червні і грудні минулого року. Обидва концерти викликали аншлаг і sold out.

У Києві стартував Atlas Weekend 2018. Чи збираєтесь відвідати фестиваль?

  • Відвідаю виступи в один із днів 37%, 53 votes
    53 votes 37%
    37%
  • В жодному разі 35%, 50 votes
    50 votes 35%
    35%
  • Так, придбали квитки на увесь вікенд 24%, 34 votes
    34 votes 24%
    24%
  • Краще сходжу у нічний клуб 5%, 7 votes
    7 votes 5%
    5%
Всього голосів: 144

Для тих, хто ніяк не може знайти повний розклад виступів 5 липня, Факти ICTV публікують у зручному форматі.


До речі, якщо ви поки не знаєте кого слухати на фестивалі, то Факти ICTV підготували невеличку довідку про топ-виконавців на сценах Atlas Weekend 2018.

Фото: Ілля Липчак.

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