Розклад на 5 липня Atlas Weekend 2018

5 липня в Києві пройде третій день музичного фестивалю Atlas Weekend 2018.
Сьогодні на Atlas Weekend 2018 виступлять Atomic Simao Kadnay, Pianoboy, WhoMadeWho та інші.
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Хедлайнером третього дня фестивалю стане LP. За останній рік співачка вже двічі відвідувала столицю – в червні і грудні минулого року. Обидва концерти викликали аншлаг і sold out.
У Києві стартував Atlas Weekend 2018. Чи збираєтесь відвідати фестиваль?
- Відвідаю виступи в один із днів 37%, 53 votes53 votes 37%37%
- В жодному разі 35%, 50 votes50 votes 35%35%
- Так, придбали квитки на увесь вікенд 24%, 34 votes34 votes 24%24%
- Краще сходжу у нічний клуб 5%, 7 votes7 votes 5%5%
Всього голосів: 144
Для тих, хто ніяк не може знайти повний розклад виступів 5 липня, Факти ICTV публікують у зручному форматі.
До речі, якщо ви поки не знаєте кого слухати на фестивалі, то Факти ICTV підготували невеличку довідку про топ-виконавців на сценах Atlas Weekend 2018.
Фото: Ілля Липчак.