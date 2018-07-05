Серцевий напад, передозування чи примусова психіатрія – таємниці смерті Висоцького

Москва, 1980-й рік, розпал Олімпійських ігор. Але, 28 липня уся увага прикута до театру на Таганці, тут відбувається прощання з Висоцьким. Загони міліції не можуть стримати величезну процесію. Дружина Марина Владі – щойно прилетіла з Парижа.

У радянських теленовинах – жодного повідомлення. І сам факт смерті Висоцького – не афішували. Лише через добу у Вечірній Москві був скупий некролог. Невже, так боялися? 1967-й рік. Перша кінохроніка концерту Висоцького – усі вони були напівзаборонені.

Спочатку пісні забороненого співака звучать лише з підпільно записаних магнітофонних стрічок, або привезених з-за кордону платівок. У Союзі його вірші не приймає жодне видавництво. У пресі – травля.

Він як ніхто міг передати настрої людей різних соціальних груп і професій. Моряки – були впевнені, що він колись служив на підводному човні. Бандити – що він сидів.

Навіть люди партійної еліти слухали Висоцького. Слухали, і боялись, раптом, він заговорить щось не те? Хоча, він вже був відомим актором Театру на Таганці. І навіть став одним із кращих виконавців ролі Гамлета.

У кіно запам’ятався насамперед роллю Жеглова у “Місце зустрічі змінити не можна”. А ще піснями до кількох популярних радянських фільмів. А між виставами і зйомками були сотні концертів, які приносили захмарні гроші його організаторам. Писав переважно вночі або в дорозі.

Це був нелюдський ритм, який потребував постійного допінгу. Він багато пив. Кажуть, у Висоцького була дипсоманія – раптові напади неконтрольованої спраги до алкоголю. Такий синдром трапляється у невеликого числа алкозалежних. Він міг випити велику кількість горілки, і бути ніби “як огірок”.

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Кажуть, після цього поет любив “палярнути” шампанським. Саме ця звичка, за однією із версій – і стала фатальною. Регулярні приступи змусили організаторів його концертів найняти поету особистого лікаря, який їздив з ним на всі гастролі.

За однією з версій, саме Федотов запропонував Висоцькому позбавитись алкогольної залежності за допомогою наркотиків. Можливо, це було зроблено свідомо, аби тримати актора на гачку. Тепер він став залежним від уколів.

Влітку 1979-го у Бухарі під час турне у Висоцького була клінічна смерть. Цей випадок ліг в основу фільму “Спасибі, що живий”. Висоцький падає в запаморочення.На допомогу прийшов саме Федотов – він начебто ввів допінг, виготовлений за власним рецептом.

Рівно через рік – Висоцький помре. Останні дні життя у Висоцького були сильні напади абстиненції – тобто, ломки. Він бігав по квартирі, кричав. Потім, після дози, приходив до тями і виступав знову.

Це – зйомки японського телеканалу. Висоцький за кілька днів до смерті, біля театру на Таганці. В останньому спектаклі він зіграв 21 липня. В той же день до нього приїздила швидка. Але, кажуть, сам актор відмовився лягати у лікарню. Поруч – був все той же Федотов.

Останній вечір. Висоцький кидається на стіни. Адміністратор Янклович телефонує Федотову – мовляв, приїжджай, потрібна допомога. Федотов привозить свій препарат. Через годину співак – як новонароджений.

Достеменно невідомо, що відбувалося в останні години життя Висоцького і хто ще міг приходити в у його квартиру. Начебто там була Оксана Афанасьєва, в них з Висоцьким був роман. Пізніше вона одружилася із актором Ярмольником. Ось вони сидять на кухні, випивають.

Згодом Янклович, який був фактично його імпресаріо, їде додому. Поки Висоцький жартує з Афанасьєвою, хтось дзвонить у двері. Федотов відкриває – принесли шампанське. Ця плашка потрапляє на стіл.

Потім і Афанасьєва залишає їх удвох. Висоцький спить, поруч – Федотов. Друзі звернули увагу на дивні дії лікаря. Він коле Висоцькому седативні препарати і водночас збуджуючі наркотики. Раптом, вже після третьої ночі, актору стає погано. А Федотов – нібито проспав.

Незрозуміло, чому професійний лікар-реаніматолог, яким був Федотов, не відвіз Висоцького до лікарні. Не зміг примусити. Чи не захотів? За шість днів до смерті почалась Олімпіада, яку бойкотували країни заходу – через введення радянських військ в Афганістан, і не лише.

В архівах СБУ збереглися накази КДБ УРСР – про профілактику серед творчої інтелігенції напередодні Олімпійських ігор. У Москві проводили серйозніші чистки.

Дисидентів – виселяли и рекомендували не повертатись до кінця ігор. Можливо, декому у кабінетах на Лубянці набрид співак, який і так багато собі дозволяв – Висоцький мав єдиний у Москві “Мерседес”, фактично вільно їздив за кордон і не боявся там виступати.

Спочатку – у Франції. Потім – у США він дав інтерв’ю Радіо Свободі, де сказав, що його пісні – це пісні протесту. На той час всі його розмови слухала “контора”. Друг поета, відомий скульптор Михайло Шемякін каже – Висоцький не приховував наміри емігрувати.

Навіть син Микита згадує – були і конкретні бізнес-плани. Мріяв він і про Голівуд. Можливо, цього система – боялася найбільше. Після смерті Сталіна методи боротьби з інакодумством змінилися – замість розстрілів з’явився термін “примусова психіатрія”.

Сам Шемякін – кілька разів був у психлікарні за антирадянські погляди. А з людей фактично здорових робили – інвалідів. Після року перебування у психушці можна було накласти на себе руки. Знищити особистіть Висоцького намагалися неодноразово. Але запроторити до психушки на примусове лікування його популярність – не дозволяла.

Тоді можливо обрали інший метод – зробити з нього наркомана. Можливо, саме КДБ приставив до поета завербованого комітетом лікаря Федотова. В останній тиждень саме він дістає Висоцькому наркотики. Під час Олімпіади в Москві це могли зробити лише спецслужби.

В останню ніч агент Федотов вводить Висоцькому гігантську дозу седативного препарату, який заглушує нервову систему. Можливо, у шампанське він підсипав ще й снодійне – усе це лише посилює дію препарату, в результаті Висоцький помер від западання язика.

Офіційна версія – серцевий напад. Хтось залякав батьків, і розтин проводити не стали. Сам лікар Федотов за кілька років начебто став наркоманом і помер з невідомих причин. Дотепер дослідники біографії поета і актора б’ються у пошуках доказів різних версій смерті.

Було це вбивство чи все-ж випадковість? За кілька днів до трагедії Висоцький наче сам казав, що скоро помре – як у пісні.

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