Топ-7 прикольних подарунків дівчині на день народження

Ідеї ​​подарунків на день народження дівчині повинні в першу чергу дивувати, адже скільки вже століть їм дарують одне і те ж.

Подарунок дівчині на день народження не повинен бути банальним. Сковорідка або букет квітів на день народження – такий подарунок снився у кошмарі мало не кожній дівчині. На щастя, знавці жіночої психології визначили, що пані люблять, коли їх дивують. Наша добірка, якраз відмінно допоможе впоратися з цим завданням.

Для “домашніх кішечок”

Піжама з вирізом ззаду

Не секрет, що дівчата люблять надягати карколомний одяг. Такого висновку можна дійти, коли ми бачимо їх на вулиці. Але, коли жінка вдома, її тягне до речей тактильно приємних і комфортних. Тому піжама з вирізом ззаду – відмінний подарунок дівчині. До того ж ще й практичний.

Футболка зі смішним фото

Якщо поритися у телефонах друзів, можна легко знайти кумедну фотку з іменинницею, яку та вимагала видалити після вечірки. Ось саме цей знімок потрібно помістити на подарункову футболку. Головне, постарайтеся вибрати модний фасон, щоб річ не припадала пилом у шафі.

Для гарячих спокусниць

Костюм медсестри

Будь-яка дівчина в душі – актриса. До того ж характерною жіночою рисою є бажання рятувати і піклуватися. Якщо поєднати два цих факти, то вийде відмінна ідея для подарунка на день народження – костюм медсестри. Один нюанс – додати в образ обов’язково необхідно батіг.

Сертифікат на майстер-клас з еротичного масажу

Не станемо сперечатися, якщо такий подарунок може здатися не за адресою. “Це скоріше подарунок її чоловікові”, – скажете Ви. Але подивіться на це з іншого боку. Роблячи приємно своєму чоловікові, вона вже зможе просити у нього для себе подарунки, які тільки побажає.

Духи з феромонами

Не секрет, що жінки відчувають пекучу потребу в увазі протилежної статі. Краса дійсно страшна сила, яку можна до того ж помножити. Для цього подаруйте дівчині парфуми з феромонами. Один мінус – можливо, їй доведеться навіть відбиватися від нав’язливих шанувальників.

Для любительок розвиватися

Сертифікат на курси китайської мови

Знання мов ніколи не завадить цілеспрямованим дівчатам. Так – усім потрібно знати англійську, але раптом доля розпорядиться так, що іменинниці стане в нагоді саме китайська. Мінус – можливо, вам доведеться слухати від неї при зустрічі нові вивчені слова.

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Сертифікат на стрибок з парашутом

Уявіть, громохкий літак піднімає вас на висоту 1800 метрів над землею, звідки вам доведеться вистрибнути. Сертифікат на такий стрибок – відмінний подарунок для дівчини, яка хоче загартувати свій характер. Особливо іменинниця зрадіє, якщо вона боїться висоти.

До слова, Факти ICTV публікували рейтинг найбезглуздіших подарунків жінкам.