Які пари розлучаються найчастіше

Пари, які були надто ласкавими, уважними та прив’язаними один до одного на початку стосунків, розлучаються частіше.

Такі результати опубліковані у дослідженні, яке тривало протягом 13 років за участі 168 подружніх пар.

З’ясувалося, що пари, які були надто ласкавими, уважними та прив’язаними один до одного на початку стосунків, частіше розлучалися в майбутньому.

Люди, які проявляли на третину менше ласки та прихильності на першому етапі та під час медового місяця, мали більше шансів прожити довге та щасливе життя у шлюбі.

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За словами психолога Мадлена Мейсона Рейнтрі, чим тверезіше партнери дивляться один на одного, тим більше у них шансів побудувати міцну сім’ю.

Водночас варто розуміти, що не завжди прояви ласки є ознакою розлучення. Йдеться про нездорову емоційність і “токсичну пристрасть”.

До речі, вчені визначили, як різниця у зрості партнерів впливає на рівень щастя у стосунках.

Фото: Рixabay