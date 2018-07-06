5 способів ворожіння на Івана Купала

У ніч з 6 на 7 липня українці відзначають Івана Купала. У цю ніч дівчата ворожать на судженого і свою долю.

Факти ICTV підібрали 5 найпоширеніших ворожінь, які збереглися до наших днів.

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Ворожіння біля багаття

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На Івана Купала молодь розводить святкове ритуальне багаття і стрибає через нього. Суть ворожіння полягає в тому, щоб стрибнути, не торкнувшись вогню. У цьому випадку на дівчат очікує швидке заміжжя, а на хлопців – удача.

Ворожіння на вінку

Фото: dreamstime.com

Дівчата збирають польові квіти і плетуть із них вінки. Ввечері потрібно загадати бажання і пустити вінок на воду. Якщо він поплив за течією, бажання збудеться, а якщо пристав до берега або потонув – це може означати, що бажання не збудеться або дівчина не вийде заміж цього року.

Ворожіння на папороті

Фото: dreamstime.com

Кажуть, що в ніч на Івана Купала папороть розквітає чарівною квіткою. Якщо дівчині подобалися кілька хлопців і вона не могла визначитися, тоді ворожили на папороті. Для ворожіння збиралися в лісі великою компанією рівно опівночі. Знайшовши зарості папороті, потрібно було зірвати стільки гілочок, на скількох хлопців збиралася дівчина ворожити. Після цього дівчата йшли до річки і опускали гілочки у воду. Притиснувши папороть рукою до дна, різко відпускають руку. Та гілочка, яка спливе раніше всіх і вкаже на обранця, з яким буде довге і щасливе життя.

Ворожіння на снах

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Якщо на захід сонця зібрати сім різних квітів і покласти до себе під подушку, то в ніч на Івана Купала присниться віщий сон.

Ворожіння по колах на воді

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Увечері потрібно набрати в миску води, загадати бажання, пошепки проговорити його і кинути у воду невеликий камінчик. Тепер потрібно порахувати кола на воді. Якщо їх число парне – бажання збудеться, якщо непарне – то ні.

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Фото: dreamstime.com