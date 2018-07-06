Чому влітку більше хочеться сексу

Лібідо людини залежить від сонячного світла та температури повітря, тому в літні місяці сексу хочеться більше.

До такого висновку прийшли науковці Гарвардської школи охорони здоров’я та госпіталю у Бостоні, пише Мegatyumen із посиланням Mixnews.

Вироблення гормону під назвою серотонін у літні місяці піднімає настрій і викликає у людини відчуття задоволення.

Крім того, влітку лібідо підвищується також від того, що люди більше часу проводять на свіжому повітрі та відпочивають на березі водойм. Там легко зустріти представників протилежної статі в пікантному вигляді.

На думку вчених, лібідо людини також підвищується, якщо на ній менше одягу.

Читайте: Безпечний секс у лісі: що взяти та як врятуватися від комах Секс у воді: чим небезпечний та як обрати зручні пози Секс на пляжі: як не травмуватися на піску та чи можна лізти у воду

До речі, вчені також з’ясували, які пари розлучаються найчастіше.

Фото: Dreamstime