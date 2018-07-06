Гороскоп на Івана Купала 2018

Івана Купала відзначають у ніч із 6 липня на 7 липня. Астролог розповів, який гороскоп чекає представників всіх знаків зодіаку.

У ці дні Меркурій перебуватиме в зодіакальному знаку Лева, а Нептун – робити тригон до Сонця, розповів Главреду астролог Влад Росс.

– У цей час до вас можуть притягатися однодумці, люди, пов’язані з якоюсь ідеєю або чимось романтичним. Це час дуже сприятливий для релігії, хрещення, прийняття духовного сану, – говорить він.

За словами астролога, період із 7 по 10 липня найбільше підходить для одружень.

Вже з 10 липня і до кінця місяця Венера буде слабшати, тому шлюби, укладені в цей час, можуть бути складними.

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Гороскоп на Івана Купала для всіх знаків зодіаку

Козеріг. Цей період благополучний у фінансовому плані. Однак, щоб домогтися прибутку, варто встановити самому собі чіткі дедлайни та дотримуватися їх.

Водолій. Представникам цього знака теж буде щастити з фінансами, однак тринькати кошти зараз не варто.

Тверезо плануйте покупки та утримайтеся від взяття у борг (у друзів або кредиту в банку).

Риби. Не варто в цей період розпочинати нові справи: шанс їх благополучного закінчення вкрай малий.

Краще зосередитися на завершенні старих проектів – вони можуть принести несподівано позитивні дивіденди.

Овен. Цей період критичний для представників цього знака, так що їм варто максимально поберегтися.

Потрібно постаратися не провокувати навколишніх на насильство і агресію, утриматися від бурхливої ​​діяльності в цілому та особливо в темний час доби.

Тілець. Можуть активізуватися робочі питання. Варто звернути увагу на своє здоров’я: зайнятися спортом і/або влаштувати розвантажувальний день.

Близнюки. Висока імовірність незапланованих витрат. Однак для дорогих покупок зараз не найкращий час, тому краще дочекатися кінця місяця.

Рак. Нерішучість у цей період може обернутися втратами та провалами. Тим більше, що Ракам у цьому місяці взагалі менше за інших варто думати про те, що в них щось може не вийти чи піти не так.

Лев. Період спаду активності: захочеться відлежатися і полінуватися. Якщо все-таки доведеться попрацювати, намагайтеся частіше робити перерви, щоб не перевтомлюватися.

Щоб уникнути проблем зі здоров’ям, варто стежити за своїм харчуванням. Вечори краще проводити в компанії приємних вам людей.

Діва. Варто дотримуватися здорового режиму харчування, адже в цей період у “зоні ризику” знаходяться органи травлення і шлунок.

Від алкоголю краще відмовитися, як і від будь-якого біоенергетичного лікування. Зате можна виводити камені та шлаки, лікувати зуби й ноги.

Терези. Цей період вкрай сприятливий для справ романтичних: саме в цей час може спалахнути доленосний роман або представник знака остаточно вирішиться на пропозицію руки й серця.

Водночас у спілкуванні варто поводитися скромніше, без зайвого хизування. Це приверне до представників знака корисних людей.

Скорпіон. У цей період варто зменшити свою емоційність, поводитися спокійніше.

Бажано розділяти ділові відносини та дружні. При змішуванні такий “коктейль” ризикує обернутися коктейлем Молотова.

Стрілець. На перший план вийдуть справи сердечні. Багатьом представникам знака може здатися, що оточуючі перевіряють на міцність їхнє терпіння.

Не варто з піною в роті відстоювати особисті інтереси, іноді поступки – найкраще рішення.

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