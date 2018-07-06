Гороскоп на сьогодні, 6 липня

Надмірна емоційна чутливість і неконтрольовані бажання сьогодні можуть вивести з рівноваги.

Краще присвятити день м’якій творчій діяльності та виконанню поточних справ, пише ASTRO.EXPERT.

Для відновлення внутрішнього балансу добре підійде активна прогулянка на природі чи помірне тренування.

День підходить для всіх видів очисних і відновлювальних процедур.

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Особливу увагу зверніть сьогодні на харчування – постарайтеся обмежитися легкою корисною їжею і уникайте “заїдання” емоцій.

Несприятливо: підстригання нігтів, давати в борг.

Сприятливо: надягання нового одягу, стрижка волосся.