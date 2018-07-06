Івана Купала. Привітання зі святом

Містичне свято Івана Купала припадає на ніч з 6 на 7 липня. Саме його вважають одним з наймістичніших.

Воно є одним з головних свят сонячного календаря. Саме під час нього очищалися за допомогою найдавнішої форми магічних дій – вогню та води.

Івана Купала здавна відзначали у всіх регіонах України, проте у кожного з них були деякі відмінності в обрядах.

Але це не заважало вітати один одного з цим містичним святом.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з днем Івана Купала.

В ніч Іванову купайтеся,

Веселіться, розважайтеся,

Як прийде Іванів день —

Буде святкувать не лінь!

А ще вінки плетіть,

Вниз по річці їх спустіть.

Як Іванів день прийде —

Значить, всім нам пощастить!

***

З днем Купали вітаємо,

Тільки кращого бажаємо:

Веселіться, відпочивайте,

Про друзів не забувайте.

І купайтеся невпинно —

У морі, річці, навіть у ванній!

Щоб змити хвороби, біди,

І відчувати перемоги!

***

На Івана на Купала

Веселіше в світі стало!

Сонце, яскравіше розгоряйся,

Всіх теплом зігріти старайся!

***

Цей день Іван Купала

Дарує радощів чимало:

Стрибай через вогнище,

Роби збір з трав цілющих,

Або квіточки збирай,

І в вінки їх заплітай,

Для здоров’я постарайся —

У чистих водах купайся!

***

Через роки пливуть вінки

У ніч купальську влітку

Та крізь віки мандрівники

Шукають диво-квітку.

А я в минулому житті

Знайшов її вогненну,

Природи звуки золоті

Проносяться крізь мене.

Душею відчуваю я

Цю музику чудову

Та розумію солов’я

Молитву вечорову.

Зумів безцінний скарб знайти,

Що серце відмикає,

Бо квітне папороть для тих,

Хто знає, що шукає.

***

У ніч на Івана Купали

Дівчина довго вінок заплітала:

Безліч трав і квітів —

Щоб вінок купальський плив!

Ви і сьогодні вінок заплітайте:

Щастя і радість, добро збирайте,

Ніжність і милість в нього додавайте,

День цей чистий посмішкою зустрічайте!

***

Ой в ніч на Івана та й на Купала

Красна дівчина долю шукала,

Ту, що їй мама

В колисочку клала.

В ніч на Івана, в ніч на Купала

Снився їй спалах —

Дівчина встала.

Бігла крізь терни,

Терни тернові,

Ніженьки ніжні

Сколола до крові.

Впала додолу крові краплина,

Стала в тім місці біла калина.

Біла калина в цвіті зірчастім,

Красна дівчина здибала щастя —

Мамину мову,

Пісню ранкову…

Ой на Івана та й на Купала

Дівчина долю в росах купала.

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