Івана Купала. Привітання зі святом

Містичне свято Івана Купала припадає на ніч з 6 на 7 липня. Саме його вважають одним з наймістичніших.
Воно є одним з головних свят сонячного календаря. Саме під час нього очищалися за допомогою найдавнішої форми магічних дій – вогню та води.
Івана Купала здавна відзначали у всіх регіонах України, проте у кожного з них були деякі відмінності в обрядах.
Але це не заважало вітати один одного з цим містичним святом.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання з днем Івана Купала.
В ніч Іванову купайтеся,
Веселіться, розважайтеся,
Як прийде Іванів день —
Буде святкувать не лінь!
А ще вінки плетіть,
Вниз по річці їх спустіть.
Як Іванів день прийде —
Значить, всім нам пощастить!
***
З днем Купали вітаємо,
Тільки кращого бажаємо:
Веселіться, відпочивайте,
Про друзів не забувайте.
І купайтеся невпинно —
У морі, річці, навіть у ванній!
Щоб змити хвороби, біди,
І відчувати перемоги!
***
На Івана на Купала
Веселіше в світі стало!
Сонце, яскравіше розгоряйся,
Всіх теплом зігріти старайся!
***
Цей день Іван Купала
Дарує радощів чимало:
Стрибай через вогнище,
Роби збір з трав цілющих,
Або квіточки збирай,
І в вінки їх заплітай,
Для здоров’я постарайся —
У чистих водах купайся!
***
Через роки пливуть вінки
У ніч купальську влітку
Та крізь віки мандрівники
Шукають диво-квітку.
А я в минулому житті
Знайшов її вогненну,
Природи звуки золоті
Проносяться крізь мене.
Душею відчуваю я
Цю музику чудову
Та розумію солов’я
Молитву вечорову.
Зумів безцінний скарб знайти,
Що серце відмикає,
Бо квітне папороть для тих,
Хто знає, що шукає.
***
У ніч на Івана Купали
Дівчина довго вінок заплітала:
Безліч трав і квітів —
Щоб вінок купальський плив!
Ви і сьогодні вінок заплітайте:
Щастя і радість, добро збирайте,
Ніжність і милість в нього додавайте,
День цей чистий посмішкою зустрічайте!
***
Ой в ніч на Івана та й на Купала
Красна дівчина долю шукала,
Ту, що їй мама
В колисочку клала.
В ніч на Івана, в ніч на Купала
Снився їй спалах —
Дівчина встала.
Бігла крізь терни,
Терни тернові,
Ніженьки ніжні
Сколола до крові.
Впала додолу крові краплина,
Стала в тім місці біла калина.
Біла калина в цвіті зірчастім,
Красна дівчина здибала щастя —
Мамину мову,
Пісню ранкову…
Ой на Івана та й на Купала
Дівчина долю в росах купала.
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