Коридор затемнень: чим небезпечний і що чекає знаки зодіаку

У липні і серпні на нас чекає низка доленосних затемнень. Факти ICTV дізналися у астролога про небезпеку цього періоду і корисні поради, як пережити непростий період.

Цього разу коридор затемнень триватиме досить довго. Він розпочнеться 13 липня і закінчиться 11 серпня. На цей період припадає аж три затемнення. Як пережити цей час розповіла астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Що таке коридор затемнень

Це період між затемненнями, дати яких знаходяться близько одна до одної. 13 липня – сонячне затемнення у Раку, 27 липня буде найдовше у 21 столітті затемнення Місяця, а 11 серпня – сонячне затемнення у Леві.

Події, які відбуваються у цей період, можуть мати доленосний вплив на наступні 18,5 років. Бажано у цей період позбутися від усього зайвого.

Чим небезпечний

У цей період можливі конфлікти, юридичні суперечки. Не рекомендується у цей час приймати доленосні рішення: вступати у шлюб, переїжджати в іншу країну або міняти роботу.

Збільшується злочинність, зростає кількість смертей, підвищується ризик катаклізмів, авто і авіакатастроф.

Також можливі проблеми зі здоров’ям, загострення хронічних хвороб.

Повне сонячне затемнення

Воно відбудеться 13 липня. У цей час дуже важливо продумати і записати свої цілі, це визначить ваше майбутнє на найближчі 6 місяців.

Під час сонячного затемнення можливі головні болі, скачки тиску, серцеві болі, загострення хронічних захворювань.

Критичний період

20 липня і 4 серпня – непрості дні. Це період непередбачуваних подій, явищ, процесів. Будьте готові до найнесподіваніших подарунків долі.

Головна астрологічна рекомендація – не починати важливі справи і не приймати важливих рішень. Вони можуть обернутися дуже непередбачуваним образом.

Не варто планувати на ці дні і будь-які поїздки – це час плутанини, безладу і хаосу.

Місячне затемнення

Воно відбудеться 27 липня. У цей час ожливі серйозні потрясіння, не виключені розриви відносин, фінансові негаразди. Уникайте імпульсивних дій, вони можуть перерости у затяжні конфлікти. Де це можливо – йдіть на компроміс.

Часткове сонячне затемнення

11 серпня закривається коридор затемнень. Нагадають про себе якісь минулі події. У вас буде кипіти творча енергія, вона і допоможе подолати невпевненість і зробити крок вперед. Проте, слід діяти з розумом, проблеми можуть виникнути під час поїздок. Будьте обережні!

Що чекає знаки зодіаку

У зоні ризику знаходяться чотири знака зодіаку: Рак, Водолій, Лев, і Козеріг.

Ракам доведеться складно, їх будуть сповнювати різні емоції. Тільки опанувавши себе, зможете вирішити всі проблеми і вигідно вийти зі складних ситуацій.

Водоліїв чекають великі зміни у житті. І у цьому якраз і полягає складність цього періоду. Пройшовши крізь це, у вашому житті з’являться нові люди.

Левів чекає масштабна подія, доленосна зустріч, яка змінить все життя. Щось піде безповоротно. У цей період вам потрібно більше думати й менше діяти, поїздки не принесуть бажаного результату.

Козерогам варто проявити обережність у всьому, тому що доведеться робити важливий життєвий вибір. Козероги зможуть досягти успіху у тому випадку, якщо будуть впроваджувати у свою роботу щось нове, виходити за рамки комфорту.

Решту знаків зодіаку чекає більш спокійний період.

Овнам слід бути терплячими і діяти конструктивно. Не варто починати щось нове.

Тельцям доведеться обирати між кількома вигідними пропозиціями. Довіртеся своїй інтуїції!

Близнюкам краще забути про суперечки та інтригах, інакше ви ризикуєте пропустити дійсно важливі для вас події.

Дівам варто навчитися стримувати свої пориви і посилити самоконтроль, щоб уникнути неприємностей і поліпшити фінансову ситуацію.

А ось на Терези чекає багато спокус. Звідси і складнощі у любовних справах. Пари, які не пройдуть випробування, розлучаться у період затемнень назавжди.

Для Скорпіонів період затемнень – це час змін у родині. Скорпіонам слід бути сміливішими і не боятися виходити за рамки комфорту. Існує ризик конфліктів, пов’язаних з грошима.

Стрільцям відкриються можливості для кар’єрного росту і збільшення прибутку. Нові справи і проекти можуть успішно вистрілити і змінити ваше життя.

Риб чекає фінансовий успіх і нові перспективи. Однак існує ризик бути ошуканим новими партнерами. Будьте обережні!