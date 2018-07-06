Питання кількох років: на Землю впаде міжпланетна станція

Невдало запущена до Венери радянська станція у найближчі 4-7 років може впасти на Землю.

Про це попередив астроном та історик космонавтики Павло Шубін, передає Газета.ru.

Він уточнив, що 27 березня 1972 року у космос відправили станцію Венера-8. 31 березня СРСР зробив спробу запуску її близнюка, але на етапі роботи розгінного блоку стався збій і двигун вимкнувся. Станція разом з розгінним блоком залишилася на витягнутій орбіті, обертаючись навколо Землі. Щоб не повідомляти про невдачу, замість імені Венера-9 апарат отримав назву Космос-482. У свою чергу Венера-8 здійснила посадку на поверхню Венери і вперше у світі передала наукову інформацію про її поверхню.

– Станція Космос-482 повернеться до нас у найближчі 4-7 років, – розповів Шубін.

За його словами, після запуску станція разом з розгінним блоком залишилася на орбіті з параметрами 220 км на 9800 км, а за минулі півстоліття втратила близько 7400 км, знизивши апогей (найвищу точку орбіти) до 2400 км.

Він додав, що поки не зрозуміло, де може приземлитися апарат, але це станеться між 52 градусами північної і 52 градусами південної широти.

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До речі, у квітні китайська орбітальна станція Tiangong-1 увійшла в атмосферу і розпалася над Тихим океаном.

ФОТО: Рixabay