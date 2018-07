Від схуднення до оргазму. 10 неймовірних фактів про поцілунки

Сьогодні всі бажаючі по праву можуть “обмінюватися своїми душами” – 6 липня відзначається Всесвітній день поцілунку. Ми зібрали для вас 10 цікавих і несподіваних фактів про поцілунки.

10% жителів Землі ніколи не цілувалися

В наші дні близько 90% різних світових культур дозволяють поцілунки. Решта, 10%, не роблять це з різних причин.



Наприклад, в деяких районах в Судані люди відмовляються цілуватися, через те, що вважають, ніби рот є дзеркалом душі, і вони бояться, що їх душа буде вкрадена під час дотику до рота іншої людини.

Походження слова

Не всі знають, що слово “поцілунок” походить від старого англійського слова cyssan.

Ніхто не може дати точної відповіді, як з’явилося слово cyssan, але деякі люди підозрюють, що воно відображало ті звуки, які утворюють люди під час поцілунку.

Поцілунки корисні для здоров’я

Поцілунок насправді допомагає зміцнювати імунну систему.

Крім того, поцілунки можуть також допомогти зберегти зуби чистими. Додаткова кількість слини, що виробляється під час поцілунку, вимиває небезпечні бактерії з рота, зберігаючи корінні зуби блискучими і білими.

Поцілунки можуть також знижувати артеріальний тиск, адже розширюють кровоносні судини, що змушує серце дико стукати.

Скільки триває найдовший поцілунок у світі?

В даний час світовий рекорд найдовшого поцілунку належить закоханій парі з Таїланду Еккачай і Лаксане Тіранарат.

Вони увійшли в історію у 2013 році, безперервно цілуючись протягом 58 годин 35 хвилин і 58 секунд під час проведення конкурсу Ripley’s Believe It Or Not Event.

Поцілунок і закон

У багатьох країнах цілуватися у громадському місці до сих пір залишається незаконним.

Так, наприклад, у Мексиці професор університету Мануель Берум був заарештований за те, що поцілував свою дружину на публіці.

Однак в деяких країнах покарання за це надзвичайно жорстокі. У 2010 році чоловік із Саудівської Аравії був заарештований за те, що обіймав і цілував жінку в людному місці. Він був визнаний винним і засуджений до трьох серій ударів батогом по 30 ударів кожна, а також до 4 місяців тюремного ув’язнення.

Поцілунки допомагають худнути!

Швидкий романтичний поцілунок спалює приблизно 2-3 калорії, тоді як французький поцілунок здатний знищити більше 5 калорій.

Солодкий час

В середньому людина проводить 20 160 хвилин (два тижні) свого життя, цілуючись.

Ох, вже ці цілувальники!

Американець А. Вольфрам з Міннесоти за 8 годин поцілував 8001 людину.

15 вересня 1990 року під час фестивалю, що проходив в його штаті, він примудрявся цілувати нову людину через кожні 3,6 секунди.

Перший поцілунок на екрані відбувся 1896 році. Його зафіксували Мей Ірвін і Джон С. Райе у 30-секундному ролику Томаса Едісона під назвою Поцілунок.

А ви закриваєте очі, коли цілуєтеся?

Як правило, 66% людей закривають очі, цілуючись. Решта отримують задоволення, спостерігаючи за зміною емоцій на обличчях партнерів.

Поцілунок здатний довести до оргазму

Деякі жінки зізналися, що досягли оргазму без генітальної стимуляції, лише за допомогою поцілунка.

Даний факт підтвердила і сексолог Ава Каделл.

Вона впевнена, що якщо мова йде про жінок, то для досягнення оргазму прямий фізичний контакт необов’язковий, оскільки у них бувають різні рівні збудження.

