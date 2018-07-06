Як на пательні. Землю охопила аномальна спека

Метеорологи в останні дні реєструють аномально високу температуру в країнах Північної півкулі з помірним кліматом.
Причина аномальної спеки – великі області теплового тиску або теплові купола, розсіяні по всій півкулі, пише Science Alert.
Зокрема, у Канаді через спеку загинули 33 особи. У Монреалі 2 липня зафіксували найвищу температуру за 147 років регулярних спостережень – 36,6 градусів за Цельсієм.Читайте: Глобальне потепління: загинуть 200 млн людей Глобальне потепління - суїциди, депресії і "пекло" для алергетиків Глобальне потепління затопить 4 українських області
А в Північному Сибіру, вздовж узбережжя Північного Льодовитого океану, де не ведуться постійні погодні спостереження, модельний аналіз показав, що 5 липня температура була на 22 градуса вище норми і становила 32 градуси за Цельсієм.
– Це абсолютно неймовірно і дійсно одна з найбільш інтенсивних подій в області тепла, які я коли-небудь бачив на півночі, – зазначає метеоролог Нік Хамфрі.
До речі, в Україні синоптики прогнозують, що влітку температура буде вищою від середніх багаторічних значень.
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