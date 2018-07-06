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Загадкова знахідка в Олександрії: розкопаний саркофаг з “сюрпризом”

Під час розкопок на території сучасної Олександрії з-під фундаменту старого будинку були вилучені величезний 30-тонний саркофаг із чорного граніту і незвичайна біла алебастрова голова статуї.

Можливо, голова статуї зображувала поховану людину. Про це пише Daily Mail.

Обстеження саркофагу показало, що він виготовлений з чорного граніту: його висота становить 185 см, довжина – 265 см, ширина – 165 см. Айман Ешмаві, керівник відділу єгипетської давнини, сказав, що гробниця була знайдена ​​на глибині 5 метрів.

Він також зазначив, що між кришкою і тілом саркофагу є шар розчину, що вказує на його герметичність. На даний момент це найбільший саркофаг, коли-небудь знайдений в Олександрії, і фахівці відносять його до епохи правління династії Птолемеїв.

Витяганням знахідок займалися не археологи, а сили безпеки і служби місцевої влади. Тут процвітає чорна археологія та місцеві жителі часто розривають фундаменти у пошуках давнини.

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До речі, раніше у Будинку дельфінів в Помпеях археологи розкопали нові фрески.

ФОТО: Egypt Ministry of Antiquities/FacebookDreamstime.com

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