Гороскоп на сьогодні, 7 липня

День вдалий для фізичної активності, змагань, участі у дебатах.

Астропрогноз публікує ASTRO.EXPERT.

У цей день, 7 липня, є ймовірність надмірного застосування сили, тому не забувайте оцінювати наслідки ваших дій і слів.

Постарайтеся направити ваші сили та емоції в конструктивне русло: агресію можна трансформувати за допомогою активних фізичних дій або направити її на руйнування чогось старого і непотрібного.

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Сьогодні сприятливо проводити загальнозміцнюючі та оздоровчі процедури, робити масаж, готувати ліки.

Несприятливо: надягання нового одягу, підстригання нігтів.

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