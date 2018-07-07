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Гороскоп на сьогодні, 7 липня

День вдалий для фізичної активності, змагань, участі у дебатах.

Гороскоп

Астропрогноз публікує ASTRO.EXPERT.

У цей день, 7 липня, є ймовірність надмірного застосування сили, тому не забувайте оцінювати наслідки ваших дій і слів.

Постарайтеся направити ваші сили та емоції в конструктивне русло: агресію можна трансформувати за допомогою активних фізичних дій або направити її на руйнування чогось старого і непотрібного.

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Сьогодні сприятливо проводити загальнозміцнюючі та оздоровчі процедури, робити масаж, готувати ліки.

Несприятливо: надягання нового одягу, підстригання нігтів.

Факти ICTV також публікували гороскоп на тиждень із 2 по 8 липня для всіх знаків зодіаку.

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