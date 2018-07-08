Топ-7 незвичайних уловів рибалок

День рибалки Україна щорічно відзначає в кожну другу неділю липня. Свято встановлене президентським указом у 1995 році. У цей день усі рибалки згадують (якщо, звичайно, забувають хоч на хвилинку) про свій найбільший улов.
А 27 червня відзначали Всесвітній день рибальства, встановлений рішенням Міжнародної конференції з регулювання і розвитку рибальства, що відбулася в липні 1984 року в Римі.
У цей день у багатьох країнах проводяться змагання з рибної ловлі, різні навчальні семінари.
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А Факти ICTV пропонують згадати найбільш незвичайні улови рибалок.
До слова, нагадаємо найкращі місця у Києві, де дозволена риболовля, і за яку не потрібно платити.
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