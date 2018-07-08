Гороскоп на сьогодні, 8 липня

Сьогодні бажано знизити соціальну активність.

Астропрогноз публікує ASTRO.EXPERT.

Побудьте на самоті з собою, приділіть час духовним практикам, медитації і фізичному очищенню.

У спілкуванні постарайтеся не вестися на провокації, проявляйте терпіння і великодушність. Бажано уникати різких і ризикованих дій, проявляти обережність і обачність.

Не варто поспішати і приймати поспішні рішення. Для успішного вирішення складних питань підключайте творчий підхід – сьогодні є ймовірність зробити “прорив” і побачити проблему з несподіваного боку.

Несприятливо: подорожі, надягання нового одягу.

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До речі, раніше ми публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на липень 2018.