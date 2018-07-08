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Колонізація Місяця – Blue Origin назвала рік

Американська компанія Blue Origin заявила, що люди почнуть колонізацію Місяця у 2023 році.

Місяць

У компанії Blue Origin заявили, що колонізація Місяця людьми може розпочатися вже у 2023 році, повідомляє Futurism.

До цього року корабель компанії має сісти на поверхні супутника Землі.

У Blue Origin додали, що це стане поверненням людини на Місяць.

Компанія вже неодноразово говорила про плани щодо колонізації супутника Землі, проте тільки зараз назвала конкретну дату.

Читайте: Коли на Землю впаде астероїд і чи є шанс врятуватися

До слова, вчені вважають, що отримати кисень на Марсі допоможуть ціанобактерії.

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