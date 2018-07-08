SpaceX будує підводний човен для порятунку дітей з печери в Таїланді

Інженери компанії SpaceX Ілона Маска побудують невеликий підводний човен із корпусу ракети Falcon для порятунку тайських школярів із печер.

Компанії SpaceX вдалося узгодити план порятунку тайських школярів із владою країни.

– Ще більше хороших новин із Таїланду. Основний шлях (Порятунку школярів. – Ред.) – це крихітна субмарина дитячих розмірів, що використовує трубу для переміщення рідкого кисню ракети Falcon у ролі корпусу. Вона досить легка, щоб вмістити двох водолазів і досить невелика, щоб пройти через вузькі ущелини. А ще надзвичайно міцна, – написав Ілон Маск у Twitter.

За словами Маска, підводний човен зберуть із частин ракети Falcon 9. У субмарині не буде багато вільного місця – тільки необхідне для того, щоб туди могла поміститися невелика доросла людина чи дитина.

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Збірку підводного човна SpaceX закінчить протягом 8 годин, після 17-годинного перельоту він буде в Таїланді.

Відтак Ілон Маск пропонує альтернативу офіційному плану тайської влади, який передбачає відкачування води з печери та екстрений курс дайвінгу для хлопчаків. Коли рівень води опуститься, хлопчики в супроводі професійних дайверів будуть по одному намагатися вибратися з печери.

Нагадаємо, інженери SpaceX відпрацьовували кілька варіантів порятунку школярів. Одним із них була надувна труба з вбудованими повітряними замками.

Чи відмовилися від неї у зв’язку з будівництвом підводного човна, поки невідомо.

До слова, за даними CNN, влада Таїланду вже розпочала операцію для порятунку дітей із затопленої печери. До операції залучили міжнародну групу з 13 дайверів і п’яти тайських “морських котиків”.

Фото: Joshua Lott/Getty Images