У Китаї створили штучний інтелект, який може писати тексти

Китайська корпорація Alibaba створила штучний інтелект, який вміє писати рекламні тексти.

Китайська технологічна корпорація Alibaba розробила штучний інтелект, який може генерувати рекламні тексти для інтернет-магазинів, повідомляє Kfund Media.

Бот здатний генерувати до 20 тис. рядків тексту.

Крім того, штучний інтелект пройшов тест на можливість “говорити” людською мовою.

Він навчився писати рекламні тексти, аналізуючи контент двох торгових майданчиків – Tmall і Taobao. Штучний інтелект повинен стати помічником для копірайтерів на сайтах продажів.

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