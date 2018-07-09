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Гороскоп на сьогодні, 9 липня

Сьогоднішній день найкраще присвятити духовним практикам, медитації, роздумам.

Гороскоп

Астропрогноз публікує ASTRO.EXPERT.

Сприятливим сьогодні вважається дотримання поста або дієти.

У цей день може загостритися почуття справедливості, але не потрібно через це проявляти агресію. Варто подумати про те, як вивести відносини з близькими на новий рівень.

Також сьогоднішній день підійде для навчання і простих домашніх справ.

Читайте: Коридор затемнень: чим небезпечний і що чекає знаки зодіаку

Небажано сьогодні надягати новий одяг, брати і давати в борг.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на липень 2018 для представників всіх знаків зодіаку.

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