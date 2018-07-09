Гороскоп на тиждень з 9 по 15 липня

Тижневий гороскоп для всіх знаків зодіаку з 9 по 15 липня 2018 року.

Гороскоп на тиждень має два вас багато порад і передбачень від зірок.

До речі, подивіться секрети для кожного знака зодіаку, як досягти успіху, читайте – тут.

Гороскоп для Овнів

Початок тижня – час, коли ваші недоброзичливці будуть особливо винахідливими і активними. Уникайте участі в закулісних інтригах, зробіть все можливе, щоб зберегти бездоганну репутацію, інакше ризикуєте постраждати ні за що. В іншому ж перша половина тижня буде вдалою. Значно покращиться фінансове становище, вдасться отримати прибуток.

У першій половині тижня рекомендується займатися самоосвітою. Ви зможете досягти успіху в навчанні і значно розширити свій кругозір. Це вдалий час для початку циклу навчання, причому вдало складуться самостійні заняття. У цей період зірки радять відправитися в подорож або почати активну підготовку до майбутньої туристичної поїздки: наприклад, зайнятися оформленням віз, бронюванням і купівлею квитків.

Вихідні присвятіть роботі над тими справами, які ви давно відкладали. Ви зможете домогтися значного успіху в майбутньому, якщо будете зосереджені на втіленні планів, ніж роботі над поточними проблемами.

Гороскоп для Тельців

Ваш тиждень пройде саме так, як ви спланували. Тому намагайтеся більше часу приділити роботі, тому що вас може очікувати успіх у кінці тижня. Проявляйте ініціативність і не бійтеся брати на себе відповідальність – це істотно поліпшить ваш імідж на роботі. Але разом з тим не обіцяйте те, чого не в силах виконати, це може негативно відбитися на вашій кар’єрі.

На початку тижня вас чекають захоплюючі поїздки і зустрічі з цікавими людьми. Знайомства можуть виявитися дуже корисними. У кінці тижня не зациклюйтеся на домашніх проблемах, це може спровокувати зайві конфлікти. Не допускайте втручання в рішення особистих питань родичів або друзів, це може тільки загострити нинішню ситуацію.

Можливі непередбачені витрати в першій половині тижня, які можуть знищити значну частину ваших фінансових ресурсів. У середу ви можете розраховувати на підтримку друзів і близьких людей. Четвер – вдалий день для ділових зустрічей.

Гороскоп для Близнюків

Коли всі думатимуть про відпочинок, ви будете боротися за професійний успіх і визнання. Зірки радять порахувати, хто вам винен гроші, хто – якусь послугу. У фінансових питаннях вас чекає успіх, можливий прибуток від справи, яку ви не вважали раніше успішними.

Цей тиждень для вас пролетить дуже скоро – дні будуть насичені подіями, змінами і новими зустрічами. Вам доведеться багато працювати і, можливо, навіть затримуватися за роботою допізна. Але результат такої старанної роботи не змусить себе довго чекати.

Однак в особистому житті атмосфера буде куди спокійнішою. Якщо і будуть траплятися дрібні конфлікти – вирішуйте без надмірної емоційності і ви зможете уникнути сварок. На вихідних вам необхідно слухати себе, як ніколи, і робити те, що підказує серце. Особливо це стосується особистого життя.

На вихідних влаштуйте романтичне побачення або просто зробіть сюрприз вашій другій половинці. Проведене разом час зміцнить ваші стосунки і підвищить рівень довіри один до одного.

Гороскоп для Раків

Будь-які завдання цього тижня вам будуть даватися дуже легко. Особливо це стосується роботи – не бійтеся братися за нові проекти або за виконання складних завдань. Результат не змусить себе довго чекати і ви зможете істотно поліпшити своє фінансове становище.

На початку тижня вас чекають захоплюючі поїздки і зустрічі з цікавими людьми. Знайомства можуть виявитися дуже корисними. В кінці тижня не зациклюйтеся на домашніх проблемах, це може спровокувати зайві конфлікти.

Самотні представники знаку мають великі шанси зустріти свою другу половинку. Це станеться під час зустрічі зі старими друзями і знайомими. Тому не відмовляйтеся від таких пропозицій. А ось вихідні краще провести в тихій компанії, наприклад, з близькими друзями, колегами чи сусідами. Ви зможете не тільки добре провести час, але і вирішити нагальні питання в необтяжливій атмосфері.

Гороскоп для Левів

Попереду у вас гарячий і насичений тиждень. Час буде текти так швидко, що ви зможете відчути легке запаморочення. Цей тиждень присвятіть також сімейним справам, особливо, якщо у вас є якісь конфлікти або невирішені питання. Більше часу проводите з рідними і вашою другою половинкою. Через ваш напружений графіка на роботі – вони відчувають брак уваги.

Протягом тижня будьте обережні зі своїми витратами, тому що є великі шанси витратити зайве. Пильніше стежте за власними заощадженнями – є ризик потрапити у фінансову аферу, яка принесе істотні збитки. Також слідкуйте за своїми картками, на яких тримайте кошти – ви можете втратити, тому будьте уважні.

На вихідних будьте готові до несподіванок. Не все буде йти за вашим планом, але не засмучуйтеся: цілком можливо, що зміни будуть на краще. Не виключений візит старих друзів, яких ви давно не бачили, або родичів, які живуть далеко.

Гороскоп для Дів

Будь-які завдання цього тижня вам будуть даватися дуже легко. До того ж, на роботі не соромтеся просити порад колег і свого начальника – це допоможе вам досягти нових висот.

У другій половині тижня ви зможете змінити свій режим дня і раціон харчування таким чином, щоб максимально вести здоровий спосіб життя. Якщо ви станете дотримуватися дієти, то зможете скинути зайву вагу в досить стислі терміни. Також варто звернути увагу на ваше фізичне здоров’я і збільшити фізичні навантаження.

Відносини і на роботі, і вдома складатимуться добре. Більше уваги приділяйте своїм коханим і дітям. Проведене час разом допоможе зробити ваші відносини більш міцними. Прислухайтеся до дітей, вони можуть поділитися з вами своїми проблемами і чекають вашої допомоги.

Гороскоп для Терезів

Цей тиждень буде для вас успішним абсолютно в усьому. На роботі у вас нарешті закінчиться потік справ, які вам не подобалося виконувати, і ви зможете стабільно і спокійно приступати до виконання більш приємних справ.

Більше часу спілкуйтеся зі своїми колегами і дозвольте собі протягом робочого дня перемикатися на бесіди або просто на каву. Це дозволить зняти градус напруги і допоможе вам розслабитися. А також ви зарекомендуєте себе не лише як старанного працівника, а й як людину, з якою цікаво проводити час.

У другій половині тижня будьте обережні з транспортом. Власникам авто краще не сідати за кермо в четвер і п’ятницю, є великий шанс потрапити в аварію і витратити істотну суму на ремонт автомобіля.

Гороскоп для Скорпіонів

Гарний настрій цього тижня вас не покине, а також на роботі знайдуться приводи для веселощів і розваг. Дивіться на свої справи з великим оптимізмом. Не піддавайтеся агресії або смутку, адже ви можете нашкодити своїм дружнім стосункам.

Друга половина тижня обіцяє зміцнення вашого творчого потенціалу, посилення оптимізму і поліпшення фізичної форми. Зараз можна займатися спортом, відвідувати фітнес-центри, а також розважальні заходи.

Вихідні варто провести в компанії ваших колег по роботі, або ж влаштувати невеликий корпоратив власними силами. Така подія в майбутньому дозволить вам просунутися по кар’єрі. Адже заведете дуже багато корисних знайомств.

Гороскоп для Стрільців

Цей тиждень буде дуже спокійним, тому не поспішайте у ваших справах і більше приділіть час саме плануванню. Також уникайте дискусій і розмов на “гострі” теми, адже вас буде дуже легко розлютити.

Ваші особисті стосунки чекає час оновлення почуттів. Це гарний час для перегляду своїх поглядів на романтичний союз. Швидше за все, вам вдасться зробити його більш гармонійним. Бажано проявити фантазію, піднести коханій людині подарунок або здивувати її приємним сюрпризом.

Також цей тиждень – хороший час, щоб спланувати або відправитися кудись в подорож. Після напруженого тижня дозвольте собі повноцінний відпочинок на вихідних.

Гороскоп для Козерогів

Цього тижня вся увага буде прикута до вашого особистого життя, навіть робочі питання відійдуть на другий план. Вас повністю огорне відчуття закоханості, а нові стосунки принесуть масу позитивних емоцій.

У середу вас чекає виконання дуже важливого завдання. Тому кілька днів присвятіть повністю підготовці і все складеться якнайкраще.

Друга половина тижня виявиться насиченою на робочі події – проявляйте ініціативність і беріть нові завдання. Це дозволить вам істотно просунутися в кар’єрі або зовсім змінити її напрямок.

Вихідні краще провести в колі друзів, але не відмовлятися від нових знайомств, вони зможуть істотно вплинути на ваше майбутнє і допомогти в ваших починаннях.

Гороскоп для Водоліїв

Тримайте всі свої плани при собі і не розповідайте про них людям, яким не дуже довіряєте. Адже це може принести негативні наслідки. Не виключено, що цього тижня у вас може виявитися велика сума грошей – не витрачайте все відразу, а детально продумувати кожну свою покупку.

У відносинах з близькими – максимально зберігайте спокій, адже ваша емоційність може призвести до небажаних конфліктів. Не приймайте поспішних рішень самостійно, а радьтеся з вашою другою половинкою або родичами. Це вбереже вас від зайвих витрат або неприбуткових рішень.

Вихідні присвятіть робочим питанням, які давно вам заважали рухатися далі. Неділя – сприятливий день для роботи над документами.

Гороскоп для Риб

Ваша схильність до стрімкого прийняття рішень призведе до того, що багато деталей залишаться за кадром, тому виникнуть несподівані перешкоди.

Початок тижня вас потішить: ви познайомитеся з цікавими людьми, зробите захоплюючу поїздку і помиріться з тим, з ким давно маєте конфлікт.

У другій половині робочого тижня настрій можуть зіпсувати несподівані новини, але ненадовго.

На вихідних влаштуйте собі відпочинок в сімейному колі, або в колі близьких друзів. Приділіть достатньо часу своїм близьким – проведіть загальний вечір з батьками або другою половинкою.

Цей тиждень – найкращий час для вирішення конфліктів і планування майбутніх спільних кроків. У тому числі і планування дорогих покупок.