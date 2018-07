Названий найкращий роман за 50 років – рецензії

Англійський пацієнт отримав премію Золотий букер.

Відзначається, що книга удостоєна спеціальної нагороди як найкраща, написана англійською мовою за 50 років існування премії.

We are delighted to announce our #ManBooker50 winner is The English Patient by Michael Ondaatje @BloomsburyBooks. Read more here: https://t.co/DGBTcHeJ4X pic.twitter.com/gHfYDwDirL

— Man Booker Prize (@ManBookerPrize) 8 июля 2018 г.