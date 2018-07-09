Названий найкращий роман за 50 років – рецензії

Найкращим романом за останні 50 років, за версією спеціального журі Букерівської премії, стала книга канадського письменника Майкла Ондатже Англійський пацієнт. Нагорода була заснована до 50-річного ювілею премії. Ми зібрали рецензії на твір.

Англійський пацієнт отримав премію Золотий букер.

Відзначається, що книга удостоєна спеціальної нагороди як найкраща, написана англійською мовою за 50 років існування премії.

We are delighted to announce our #ManBooker50 winner is The English Patient by Michael Ondaatje @BloomsburyBooks. Read more here: https://t.co/DGBTcHeJ4X pic.twitter.com/gHfYDwDirL — Man Booker Prize (@ManBookerPrize) 8 июля 2018 г.

У шорт-лист Золотого букера, відібраний ще в кінці травня, увійшли:

У вільній державі Відіадхара Найпола як представник літератури 1970-х рр.

Місячний тигр Пенелопи Лайвлі – 80-х

Англійський пацієнт – 90-х

Вовчий зал Хілларі Мантель – 2000-х

Лінкольн в Бардо Джорджа Макрума – 2010-х

Букерівську премію за Англійського пацієнта Майкл Ондатже отримав у 1992 р

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До слова, мотив роману Ондатже в 1996 році став основою однойменного фільму британського режисера Ентоні Мінгелла з Рейфом Файнсом і Жюльєт Бінош у головних ролях.

До речі, картина завоювала 9 премій Оскар в 1997 році, включаючи призи за найкращий фільм і найкращу режисуру.

Факти ICTV зібрали рецензії читачів на книгу:

1. “Сильна, пронизлива, що бере за душу історія. Суперечливий роман, бо його сприйняття кардинально різне. Я чула чимало негативу на адресу цієї речі, аж сама побоювалася братися… А в підсумку я в захваті! У цілковитому і непередаваному. Це роман як подорож по географічній карті, уміщається цілий світ на своїй площині. Це роман, який хочеться читати в тиші і спокої, забувши про все і завмираючи. Це роман, кожним фрагментом якого хочеться насолоджуватися. Це роман, який й ти збираєш по різних шматочках, стежачи за тим, як автор вміло перескакує з одного моменту на інший, сплітаючи сюжет і вимальовуючи кожного персонажа дуже тонко. Це роман з дуже напруженим і драматичним сюжетом. Тут все на грані і надривно. Все дуже болісно, глибоко і проникливо. Важкі долі і цікавий сюжет дуже вдало відтіняє нехитрий стиль мови. Можливо, просто і нехитро, але як чіпляє щось. Напевно, про складне можна написати тільки ось так просто… ”

2. “Як же давно я чекала таку книгу, де ти дійсно повністю занурюєшся в цю історію, проживаєш її з героями, хвилюєшся за них, де деякі фрази просто до тремтіння, де постійно хочеться цитувати героїв, настільки всі фрагменти в цій книзі, як пазли, підходять один до одного, складаються в одну трагічну історію. Книгу я шукала довго, і знайшла, перед Вами саме така книга. Хотіла прочитати її швидко, не стала, не читала в метро або в транспорті, просто не могла, в неї треба зануритися, щоб все зайве пішло: звуки, шум, тільки ти і до ярма – все, що залишається, коли ви наодинці. Ця книга як келих вишуканого вина – звичайно, хочеться не кваплячись насолодитися нею, розтягнути задоволення довше. У моїй рецензії буде багато фраз, пропозицій з книги, вже пройшов тиждень як я прочитала її, але до сих пір післясмак не відступає, і начебто почала читати нову книгу, але, ні, я досі на віллі в Сан-Джироламо.”

3. “Я вже давно для себе зрозуміла, що для гарного сприйняття книги мені потрібні не тільки цікавий сюжет/персонажі, а й гармонійний, приправлений художніми шедеврами, склад. І якщо до другого у мене немає абсолютно жодних питань, можна навіть захоплюватися окремими описами і яскравими образами, створеними автором, то перше… Не зачепило. І, якщо чесно, було нудно читати, постійно дивилася на кількість сторінок, які залишилися до кінця.”

Уривок з книги:

Нагадаємо, Білл Гейтс назвав 5 книг, які варто прочитати за літо.

Фото: Stuart C. Wilson/ Getty Images, скрін з фильму Англійський пацієнт