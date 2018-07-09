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Названий найкращий роман за 50 років – рецензії

Найкращим романом за останні 50 років, за версією спеціального журі Букерівської премії, стала книга канадського письменника Майкла Ондатже Англійський пацієнт. Нагорода була заснована до 50-річного ювілею премії. Ми зібрали рецензії на твір.

Англійський пацієнт отримав премію Золотий букер.

Відзначається, що книга удостоєна спеціальної нагороди як найкраща, написана англійською мовою за 50 років існування премії.

У шорт-лист Золотого букера, відібраний ще в кінці травня, увійшли:

  • У вільній державі Відіадхара Найпола як представник літератури 1970-х рр.
  • Місячний тигр Пенелопи Лайвлі – 80-х
  • Англійський пацієнт – 90-х
  • Вовчий зал Хілларі Мантель – 2000-х
  • Лінкольн в Бардо Джорджа Макрума – 2010-х

Букерівську премію за Англійського пацієнта Майкл Ондатже отримав у 1992 р

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До слова, мотив роману Ондатже в 1996 році став основою однойменного фільму британського режисера Ентоні Мінгелла з Рейфом Файнсом і Жюльєт Бінош у головних ролях.

До речі, картина завоювала 9 премій Оскар в 1997 році, включаючи призи за найкращий фільм і найкращу режисуру.

Факти ICTV зібрали рецензії читачів на книгу:

1. “Сильна, пронизлива, що бере за душу історія. Суперечливий роман,  бо його сприйняття кардинально різне. Я чула чимало негативу на адресу цієї речі, аж сама побоювалася братися… А в підсумку я в захваті! У цілковитому і непередаваному. Це роман як подорож по географічній карті, уміщається цілий світ на своїй площині. Це роман, який хочеться читати в тиші і спокої, забувши про все і завмираючи. Це роман, кожним фрагментом якого хочеться насолоджуватися. Це роман, який й ти збираєш по різних шматочках, стежачи за тим, як автор вміло перескакує з одного моменту на інший, сплітаючи сюжет і вимальовуючи кожного персонажа дуже тонко. Це роман з дуже напруженим і драматичним сюжетом. Тут все на грані і надривно. Все дуже болісно, глибоко і проникливо. Важкі долі і цікавий сюжет дуже вдало відтіняє нехитрий стиль мови. Можливо, просто і нехитро, але як чіпляє щось. Напевно, про складне можна написати тільки ось так просто… ”

2. “Як же давно я чекала таку книгу, де ти дійсно повністю занурюєшся в цю історію, проживаєш її з героями, хвилюєшся за них, де деякі фрази просто до тремтіння, де постійно хочеться цитувати героїв, настільки всі фрагменти в цій книзі, як пазли, підходять один до одного, складаються в одну трагічну історію. Книгу я шукала довго, і знайшла, перед Вами саме така книга. Хотіла прочитати її швидко, не стала, не читала в метро або в транспорті, просто не могла, в неї треба зануритися, щоб все зайве пішло: звуки, шум, тільки ти і до ярма – все, що залишається, коли ви наодинці. Ця книга як келих вишуканого вина – звичайно, хочеться не кваплячись насолодитися нею, розтягнути задоволення довше. У моїй рецензії буде багато фраз, пропозицій з книги, вже пройшов тиждень як я прочитала її, але до сих пір післясмак не відступає, і начебто почала читати нову книгу, але, ні, я досі на віллі в Сан-Джироламо.”

3. “Я вже давно для себе зрозуміла, що для гарного сприйняття книги мені потрібні не тільки цікавий сюжет/персонажі, а й гармонійний, приправлений художніми шедеврами, склад. І якщо до другого у мене немає абсолютно жодних питань, можна навіть захоплюватися окремими описами і яскравими образами, створеними автором, то перше… Не зачепило. І, якщо чесно, було нудно читати, постійно дивилася на кількість сторінок, які залишилися до кінця.”

Уривок з книги:

Нагадаємо, Білл Гейтс назвав 5 книг, які варто прочитати за літо.

Фото: Stuart C. Wilson/ Getty Images, скрін з фильму Англійський пацієнт

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