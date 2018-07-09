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Вчені назвали планети, які підходять для життя більше, ніж Земля

Вчені вважають, що суперпланети можуть стати першими колоніями людей.

Земля

Вчені вважають, що так звані суперпланети можуть стати першим місцем, де будуть розташовуватися колонії людей, оскільки вони більш придатні для життя, ніж Земля, повідомляє Business Insider.

Дослідники ще збирають дані про суперпланети, проте наявність на них води і твердої поверхні вже є відправною точкою. Одна з таких планет може мати радіус в 10 разів більший від земного, а її маса може в 10 разів перевищувати масу нашої планети, що робить її ідеальним домом.

Оскільки у планети з більшою масою потужніше гравітаційне поле, то й вона зможе утримувати більше молекул та утворювати товстішу атмосферу. Завдяки цьому захист від космічної радіації буде кращим.

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Також поверхня на суперпланеті може бути більш пласкою. За словами вчених, така ситуація може призвести до того, що вона буде подрібнена на десятки островів.

Єдиною проблемою є те, що планету з такою сильною гравітацією буде дуже не просто покинути, оскільки знадобиться набагато більше палива для старту космічного апарата.

До слова, американська компанія Blue Origin заявила, що люди почнуть колонізацію Місяця у 2023 році.

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