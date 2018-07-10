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Екіпаж літака врятував собаку пасажирки, що вмирала, порушивши правила

Під час перельоту собака однієї з родин почав подавати ознаки нездужання, через що його довелося рятувати екіпажу літака.

Бульдог

Під час перельоту у 3-річного бульдога Стівена і Мішель Берт з’явилися ознаки нездужання. Його язик почав фарбуватися в синій колір і тварина важко дихала, через що її довелося рятувати екіпажу літака, повідомляє ABC News.

– На всіх нас впливають тиск у салоні і коливання кисню. Але той факт, що екіпаж був чуйним і уважним до ситуації, можливо, врятував життя собаки, – написала Мішель Берт у Facebook.

Один з членів екіпажу побачив, що бульдогові дуже погано і вирішив, що той переохолодився. Він приніс йому лід, але це не допомогло.

Тоді чоловік вирішив використовувати кисневу маску, щоб врятувати собаку. Це дійсно допомогло, тому що у тварини була гіпоксія.

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Екіпаж літака врятував собаку пасажирки, що вмирала, порушивши правила / 3 фотографии

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До слова, у Бразилії місцевий житель Жоао Аугусто зловив собаку, який випав з дев’ятого поверху.

Фото: The Everyday Jumpseater/Стівен і Мішель Берт

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