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Гороскоп на сьогодні, 10 липня

День підходить для активних дій, спрямованих на завершення.

Гороскоп

У цей день добре закінчувати розпочаті справи, виконувати дані обіцянки, віддавати борги, пише ASTRO.EXPERT.

Сприятливі заняття спортом, активні прогулянки, фізична праця.

Читайте: Коридор затемнень: чим небезпечний і що чекає знаки зодіаку

Енергії дня можуть додати імпульсивності, тому постарайтеся не робити великі спонтанні покупки, оскільки є ризик витратити більше, ніж ви очікуєте.

Несприятливо: давати в борг.

Факти ICTV також публікували гороскоп на тиждень для всіх знаків зодіаку з 9 по 15 липня 2018 року.

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