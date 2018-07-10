Укрпошта запустила мобільний додаток

Укрпошта створила мобільний додаток і чат-бота, а друковані сповіщення замінила на СМС і повідомлення у Viber.

Додаток Укрпошти розроблений для максимально зручного користування послугами, повідомляє прес-служба.

Через додаток користувачі можуть відстежувати та оформлювати відправлення, розраховувати вартість відправлень, викликати кур’єра, шукати відділення та індекси, а також здійснювати переказ між картками.

Завантажити додаток можна за посиланням.

Крім того, Укрпошта запустила чат-ботів у Viber, Telegram і Facebook Messenger, а також запустила для користувачів Особистий кабінет і API для e-commerce.

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До слова, раніше в роботі ПриватБанку стався масовий збій – не працювали банкомати й термінали самообслуговування, не проводилася оплата в POS-терміналах, а також платежі у додатках Приват24 і Liqpay.