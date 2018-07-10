Відпочинок у Скадовську 2018: огляд житла, пляжів і розваг

Скадовськ вважають одним із найкращих курортів для дітей. Факти ICTV пропонують варіант недорогого відпочинку в Україні.

Скадовськ – це популярний курорт на Чорному морі, який знаходиться у Херсонській області.

Цілющі природно-кліматичні умови міста приваблюють відпочивальників з усієї України. Морське повітря і аромат степових трав насичують атмосферу озоном, бромом і йодом. Тут діють багато здравниць.

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Також тут є острів Джарилгач, який відомий своїми унікальними чистими і мілкопіщаними пляжами.

Як дістатися

Від Києва до Скадовська 654 км.

Поїзд

Якщо їхати на поїзді, потрібно купувати квиток до Херсона (ціна з Києва – від 128 грн). Потім пересісти на маршрутку до Скадовська (76 грн). Їхати доведеться близько двох годин.

Автобус

Прямий автобус з Києва до Скадовська буде коштувати 450 гривень (час у дорозі – 14 годин). Також можна доїхати спочатку до Херсона за 400 гривень (8 годин в дорозі), а потім з Херсона до Скадовська. Проїзд на маршрутці коштуватиме 76 гривень (їхати 2 години). За ціною різниця невелика, але можна зекономити 4 години.

Де жити

Готелі

Мармарис

Готель знаходиться у тихому місці західної частини Скадовська. До пляжу і моря – 10-15 хв. Недалеко продовольчий магазин, ринок, дельфінарій.

У номерах є кондиціонер, плазмовий телевізор, холодильник, холодна і гаряча вода цілодобово.

На території готелю є літній ресторан.

Проживання в стандартному двомісному номері обійдеться з 16.06 по 15.07 – 820 гривень. З 16.07 по 30.08 – 930 гривень. Ціна вказана за номер.

Cherry Hotel

Розташований в центрі Скадовська. До моря та центрального 10 хвилин. Поруч є продовольчий магазин. По дорозі до моря розташовані ресторан, банк, інтернет-кафе, аптека.

У номерах є холодильник, телевізор і вентилятор.

На території і в номерах працює Wi-Fi.

В готелі є кухня-їдальня, укомплектована газовими плитами з витяжкою, мийкою, меблями та необхідним посудом.

На подвір’ї є альтанка і мангал.

Вартість двомісного номера – 350 гривень на добу. Ціна вказана за номер.

Адмірал Нельсон

Готель знаходиться за 150 метрів від піщаного пляжу Чорного моря. До послуг гостей басейн і безкоштовний Wi-Fi.

У номерах є кондиціонер, телевізор, холодильник, санвузол із душовою кабіною.

Ціна за двомісний номер в червні – 700 гривень, в липні і серпні – 900 гривень. У вартість проживання входить сніданок – шведський стіл.

Пансіонати

Лазурне

Пансіонат знаходиться на самому березі Чорного моря і має власну пляжну зону. Поруч знаходиться півострів Джарилгач.

На території є дитячий майданчик.

У пансіонаті можна замовити триразове харчування. Ціна – 150 гривень на добу.

Вартість проживання – 250 гривень з людини.

Чотиримісний номер з санвузлом загального користування на поверсі обійдеться у 100 грн з людини.

Южний

Пансіонат розташований в унікальній курортній зоні – українській Рів’єрі, де змішуються морський і степовий клімат.

Це одна із здравниць Скадовська. Тут можна оздоровити дітей з хронічними захворюваннями горла, носа, бронхів, а також дорослих з хворобами кістково-м’язової системи, органів руху, органів дихання.

Територія пансіонату розташована поблизу моря і являє собою паркову зону.

На території є їдальня, дитячий майданчик з пісочницею, спортивний майданчик, басейн, більярд та настільний теніс.

Проживання в стандартному двомісному номері коштуватиме 192 гривні на добу з людини.

Жасмин

Пансіонат знаходиться за 5 хвилин ходьби до моря і центрального ринку.

У номері є холодильник, телевізор, інтернет, кондиціонер і Wi-Fi.

На території є кухня для самостійного приготування їжі.

Вартість двомісного номера – 300 гривень на добу. Ціна вказана за номер.

Приватне житло

У Скадовську можна зняти, як цілий будинок, так і просто кімнату.

Вартість двоповерхового будинку, в якому комфортно можуть розміститися 6 людей, коштуватиме 850 гривень на добу. До моря йти 10 хвилин.

Пляжі у Скадовську

Скадовськ користується великою популярністю у сімей з маленькими дітьми через мілке і тепле море.

Берег на пляжах піщаний. Тут є бетонні плити зі сходами та зручним спуском.

Основна частина пляжів безкоштовна.













Відпочинок у Скадовську 2018: огляд житла, пляжів і розваг / 7 фотографий

Розваги у Скадовську

Аквапарк Акваторія

Аквапарк знаходиться за 30 метрів від моря. Він позиціонує себе, як комплекс для відпочинку всією сім’єю, тому тут представлені не тільки гірки для дітей, а й безліч дорослих атракціонів.

Вартість квитка для дорослих і дітей однакова. З 9.00 до 20.00 – 200 гривень. З 14.00 до 20.00 – 150 гривень. Дітям до 3 років безкоштовно.

Дельфінарій Акварель

Програма в дельфінарії йде 3 години. Після неї можна сфотографуватися і поплавати з дельфінами.

Вартість квитків:

Шоу дельфінів (сектори С, А 1-2 ряд, В 1-4 ряд) – 300 грн.

Шоу дельфінів (сектори С, А 3-6 ряд, В 5-6 ряд) – 250 грн.

Купання з дельфіном (5 хв) – 850 грн.

Купання з дельфіном (10 хв) – 1100 грн.

Фото з дельфінами на фотоапарат відвідувача – 100 грн.

Професійне фото формату А-5 – 120 грн.

Професійне фото формату А-4 – 150 грн.

Фото з морським котиком на фотоапарат відвідувача – 70 грн.

Нічний клуб MIAMI

За відгуками користувачів foursquare, це найкращий клуб в місті.

Тут є басейн з морською водою і шезлонгами. Вдень вартість входу – 150 гривень з людини.

Увечері проходить музична програма. Регулярно виступають діджеї з Києва та інших міст України.

Ціни на продукти у Скадовську

Продукти харчування у Скадовську краще купувати на ринку. Тут ціни дуже різняться, але якщо добре пошукати, то можна купити овочі та фрукти за прийнятною вартістю.

Нагадаємо, Факти ICTV допомагають зібрати необхідні речі для відпочинку за кордоном, на морі, в горах або вдома. Ми вивчили модні тенденції, дізналися багато про практичне використання різних речей, а також порівняли ціни в популярних онлайн-магазинах.