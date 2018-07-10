Володіння iPhone є основною ознакою високого достатку – вчені

Вчені проаналізували відмінності між різними соціальними групами в США і виявили зв’язок між високими доходами і iPhone. Виявилося, що володіння гаджетом – самий надійний ознака того, що людина добре заробляє.

Про це йдеться в дослідженні вчених з Національного бюро економічних досліджень США Mediamark Intelligence Research.

У своїй роботі економісти Маріанна Бертран і Емір Каменика з’ясували, що жоден окремий бренд не вказував на високі доходи так само точно, як iPhone.

За даними вчених, у 69,1% випадків власники iPhone виявлялися людьми з гарним заробітком.

Таким чином дослідники прийшли до висновку, що смартфон від Apple став основною ознакою високого доходу. До цієї категорії вчені віднесли тих, які заробляють за квартал більше, ніж інші люди того ж типу домогосподарств (одинаки, з дружиною, з дітьми і т. д.).

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Надійним індикатором високих доходів за даними вчених також стали власники iPad. Серед них шанс знайти забезпечених людей 66,9%.

Серед власників Android люди з високими доходами зустрічаються в 59.5% випадків.

Також надійним маркером “забезпеченості” виявилося використання зв’язку Verizon.

Вченим вдалося проаналізувати дані тільки в період до 2016 року, так як до 2018 року ситуація могла змінитися. Apple стала випускати більш дорогі пристрої і в той же час продовжувала підтримувати старі смартфони, знизивши на них ціну.

Дослідники також проаналізували дані про продукти і бренди, які вказують на високий дохід за 1992 та 2004 роки. У 1992 році основним індикатором добробуту було володіння посудомийній машиною, а в 2004 році — покупка нового автомобіля.

Раніше повідомлялося, що Apple готується до випуску бюджетного iPhone.

Фото: 9to5mac.