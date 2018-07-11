У США помер найпотворніший собака у світі

9-річний англійський бульдог на прізвисько Жа Жа помер уві сні.
Про це виданню Star Tribune повідомила його господиня Меган Брейнард.
Жа Жа був знайдений в розпліднику в Міссурі (США), коли йому було 5 років.
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Брейнард прихистила його через рік. Вона назвала пса на честь актриси Жа Жа Габор.
Нагадаємо, 24 червня в місті Петалума (Каліфорнія, США) пройшов конкурс на найпотворного собаку. Цей титул отримав бульдог Жа Жа. У собаки відвислий язик, криві м’язисті передні лапи і виступаючі зуби.
Конкурс на найпотворнішого у світі собаку проводиться вже 30 років.
Фото: news.sky.com.
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