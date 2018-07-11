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У США помер найпотворніший собака у світі

9-річний англійський бульдог на прізвисько Жа Жа помер уві сні.

самая уродливая собака

Про це виданню Star Tribune повідомила його господиня Меган Брейнард.

Жа Жа був знайдений в розпліднику в Міссурі (США), коли йому було 5 років.

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Брейнард прихистила його через рік. Вона назвала пса на честь актриси Жа Жа Габор.

Нагадаємо, 24 червня в місті Петалума (Каліфорнія, США) пройшов конкурс на найпотворного собаку. Цей титул отримав бульдог Жа Жа. У собаки відвислий язик, криві м’язисті передні лапи і виступаючі зуби.

Конкурс на найпотворнішого у світі собаку проводиться вже 30 років.

Фото: news.sky.com.

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