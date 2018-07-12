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Apple розкрила характеристики нових MacBook Pro

Компанія Apple представила оновлені MacBook Pro з новими процесорами.

MacBook

Компанія Apple представила оновлені моделі MacBook Pro, в яких встановлені процесори Intel восьмого покоління, повідомляє TechRadar.

Всі моделі оснащені клавіатурою, яка відрізняється більш тихою роботою.

Характеристики ноутбуків залежать від розміру екрану. 15-дюймова версія отримала посилений 6-ядерний процесор Intel i7 або i9 на 2,9 ГГц, 32 ГБ оперативної пам’яті та 4 ТБ SSD-пам’яті. За графіку відповідає Radeon Pro.

13-дюймова версія обладнана чотириядерним процесором Intel i5 або i7 і відеокартою Intel Iris Plus. У ноутбука 16 ГБ оперативної пам’яті та 2 ТБ пам’яті на жорсткому диску.

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Вартість 13-дюймового ноутбука становить $1,8 тис., а 15-дюймового – $2,4 тис.

До слова, компанія Apple запатентувала дизайн для переносного монітора артеріального тиску – манжет з датчиком, який відстежує тиск.

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